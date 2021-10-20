Засудженого за "держзраду" кримчанина Яцкіна вивезли із Сімферополя — адвокат

Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Окупанти звинуватили його в "державній зраді" і шпигунстві.

Співробітники російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) вивезли з окупованого Сімферополя українського політв'язня Івана Яцкіна, повідомив його адвокат Іван Полозов у Facebook.

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Де наразі чоловік — невідомо.

"Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП не розкриває", — написав Полозов.

21 травня 2021 року підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму і після закінчення терміну покарання призначив один рік обмеження волі.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. РФ звинуватила його в державній зраді у формі шпигунства (ст. 275 КК РФ). Однак, відомо про його затримання стало лише в грудні 2019 року.

16 жовтня 2019 близько 06:00 години ранку співробітники ФСБ провели вдома в Івана Яцкіна обшук, у результаті якого були вилучені документи українського зразка і ноутбук. Самого Івана ще до початку обшуку заарештували.

У той же день де-факто суд у Сімферополі вибрав Яцкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту і він був етапований до Москви в СІЗО "Лефортово".

Пізніше захист оскаржив вирок Яцкіну. У вересні 2021 року Третій апеляційний суд Росії залишив у силі вирок щодо Яцкіна.

Його адвокат повідомив, що за версією ФСБ, Іван Яцкін діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю РФ. Сам же Яцкін не визнає себе винним.

Нагадаємо, що нещодавно на адмінкордоні з Кримом викрали українського військового. Боєць ніс службу на спостережному посту в районі Чонгара.