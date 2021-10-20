Осужденного за "госизмену" крымчанина Яцкина вывезли из Симферополя – адвокат

Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Оккупанты обвинили его в "государственной измене" и шпионаже.

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вывезли из оккупированного Симферополя украинского политзаключенного Ивана Яцкина, сообщил его адвокат Иван Полозов в Facebook.

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Где сейчас находится мужчина — неизвестно.

"Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания. Конечный пункт этапа ФСИН не раскрывает", — написал Полозов.

21 мая 2021 года подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма приговорил Яцкина до 11 лет колонии строгого режима и по истечении срока наказания назначил один год ограничения свободы.

Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. РФ обвинила его в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Однако известно о его задержании стало лишь в декабре 2019 года.

16 октября 2019 около 06:00 часов утра сотрудники ФСБ провели дома у Ивана Яцкина обыск, в результате которого были изъяты документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали.

В тот же день де-факто суд в Симферополе выбрал Яцкину меру пресечения в виде заключения под стражу и он был этапирован в Москву в СИЗО "Лефортово".

Позже защита обжаловала приговор Яцкину. В сентябре 2021 года Третий апелляционный суд России оставил в силе приговор в отношении Яцкина.

Его адвокат сообщил, что по версии ФСБ, Иван Яцкин действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ. Сам же Яцкин не признает себя виновным.

Напомним, что недавно на админгранице с Крымом похитили украинского военного. Боец нес службу на наблюдательном посту в районе Чонгара.