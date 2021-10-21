На українській митниці вилучили 500 вібраторів, привезених із ОАЕ

Рішенням суду, предмети з назвою "масажери немедичного призначення" будуть конфісковані в дохід державі.

Солом'янський суд Києва зобов'язав співробітників Державної митної служби конфіскувати майже 500 вібраторів, які були ввезені в країну незаконним шляхом, і передати їх державі. Про це йдеться в публікації Єдиного реєстру судових рішень.

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Згідно з документом, у квітні 2021 року співробітники митного поста "Вишневе" в Київській області отримали декларацію, у якій повідомлялося про ввезення в Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів предметів під назвою "апаратура вібромасажна електрична, немедичного призначення" й "інструменти ручні в асортименті".

Також у документі йдеться, що зразки предметів спрямовані для проведення експертного дослідження в спеціалізовану лабораторію, в якій було встановлено, що предмети призначені для "стимуляції та розслаблення".

У рішенні суду зазначено, що порушник буде притягнутий до адміністративної відповідальності й оштрафований на 635,5 тис. гривень, а вібратори конфісковані в "дохід держави".

Раніше повідомлялося, що у квітні співробітники Управління з боротьби з контрабандою наркотиків і зброї Одеської митниці запобігли незаконному ввезенню на митну територію України військового тягача для американського танка Abrams.

Глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов заявив, що весь митний конфіскат буде виставлений на продаж за допомогою системи електронних аукціонів "ProZorro. Продажі".