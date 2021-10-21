Суд в Киеве конфисковал в пользу Украины полтысячи вибраторов

По информации таможенников, "массажеры немедицинского назначения" незаконно пытались ввести из территории ОАЭ. Общая стоимость товара составляет 653,3 тыс. грн.

Соломенский суд Киева обязал сотрудников Государственной таможенной службы конфисковать почти 500 вибраторов, которые были ввезены в страну незаконным путем, и передать их государству. Об этом говорится в публикации Единого реестра судебных решений.

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Согласно документу, в апреле 2021 года сотрудники таможенного поста "Вишневое" в Киевской области получили декларацию, в которой сообщалось о ввозе в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов предметов под названием "аппаратура вибромассажная электрическая, немедицинского назначения" и "инструменты ручные в ассортименте".

Также в документе говорится, что образцы предметов направлены для проведения экспертного исследования в специализированную лабораторию, в которой было установлено, что предметы предназначены для "стимуляции и расслабления".

В решении суда указано, что нарушитель будет привлечен к административной ответственности и оштрафован на 635,5 тыс. гривен, а вибраторы конфискованы в "доход государства".

Ранее сообщалось, что в апреле сотрудники Управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия Одесской таможни предотвратили незаконный ввоз на таможенную территорию Украины военного тягача для американского танка Abrams.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов заявил, что весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов "ProZorro. Продажи".