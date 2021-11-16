На Львівщині чоловік розгромив лікарню та побив пацієнтів (фото, відео)

На кадрах видно, що серед пацієнтів багато людей похилого віку, але нападник бив усіх, хто потрапляв йому під руку.

На Львівщині неадекватний чоловік увірвався до лікарні та почав громити все навколо себе, також він побив пацієнтів. Про це повідомив голова Комарнівської громади Ігор Черевичник у Facebook.

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"Одна людина увірвалася через вікно до приміщення лікарні, розбивши шибки і розбила повністю всі відділення на першому поверсі. При цьому не звертала уваги ні на хворих людей, ні на персонал. Усе повністю було розбито, вазони розкидані, шибки, які були під руками, всі розбиті. Двері невідомим предметом було знищено, приймальне відділення, вікна розбито все. Встиг перебігти по всіх палатах, кров на кожних дверях.

Чиновник стверджує, що в нападника є психічні відхилення — він накинувся на пацієнтів, більшість з яких немічні жінки.

Унаслідок інциденту 8-10 осіб отримали травми, зокрема й психологічного характеру. Деякі пацієнти встигли сховатися під час погрому, постраждалих оглядатиме хірург.

За попередньою інформацією, нападник проходив обстеження у психіатричній лікарні.

Охорони біля лікарні не виявилося, оскільки це терапевтичне відділення, яке закривають на ніч. Для уникнення подібних інцидентів у медустанові планують поставити ґрати.

У медзакладі чекають керівництво лікарні та правоохоронців.

[ + – ] Погром у лікарні [ + – ] Погром у лікарні [ + – ] Погром у лікарні [ + – ] Погром у лікарні [ + – ] Погром у лікарні [ + – ] Погром у лікарні

[ + – ] Погром у лікарні

Нагадаємо, у клінічній лікарні №17 у Києві нетверезий пацієнт побив лікарів і санітарів, які намагалися надати йому медичну допомогу.