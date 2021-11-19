В Одесі суд засудив квартирного злодія до читання Толстого та Франка

Згідно з рішенням, реальний термін злодію замінили на умовний. Злочинець також зобов'язаний прочитати трилогію "Дитинство. Отроцтво. Юність" та вірш Івана Франка "Строфи".

Олександр Гарський, суддя Малиновського районного суду Одеси визнав підсудного винним у крадіжці із проникненням у житло, але ухвалив незвичайне рішення. Про це повідомляє сайт Одеського суду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Замість реального терміну підсудного засуджено до умовного покарання. До того ж, згідно з постановою, він має ознайомитись зі змістом трилогії повістей "Дитинство. Отроцтво. Юність" Льва Толстого та віршем Івана Франка "Строфи".

Обвинувачений вину визнав, і суд виніс покарання, передбачене частиною 3 статті 185 КК — три роки позбавлення волі, але відповідно до статті 75 КК підсудний отримав лише рік умовно.

За словами судді Гарського, під час розгляду в цій справі суд брав до уваги не лише саме правопорушення, а й обставини, пов'язані з життям підсудного. 26-річний молодик ріс у неповній сім'ї, виховувався батьком, без матері, належної освіти не здобув, волочився і був поміщений у притулок.

Нагадаємо, раніше суддя Гарський вже виносив аналогічну ухвалу стосовно двох підсудних, затриманих за крадіжку магнітоли з автомобіля.

Раніше Фокус намагався розібратися в тому, чи допоможуть класики перевиховати правопорушників. Одеський суддя зобов'язав автомобільних злодіїв прочитати твори Джека Лондона, Марка Твена та Тараса Шевченка, проте не всі колеги судді схвалюють такий підхід.