"Відправити нах*р". Суддя Печерського суду виніс незвичайну ухвалу за порушення карантину

Адміністратор столичного закладу вчасно не закрив його під час суворого карантину. Покарання за це він не поніс.

Суддя Печерського районного суду Білоцерковець Олег Анатолійович виніс постанову в адміністративній справі про порушення карантину, де наказав "відправити нах*р" чи постанову, чи самого обвинуваченого. Відповідне рішення було опубліковано на порталі Єдиного реєстру судових рішень.

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Рішення було опубліковане ще влітку 2021 року. У лютому адміністратор закладу за адресою Паркова дорога, 2 вчасно не закрив заклад. За цією адресою розташований популярний нічний клуб "Зелений театр". На судове засідання обвинувачений не з'явився. Його вина була повністю доведена протоколом, рапортом та фотознімками. Але термін притягнення до адміністративної відповідальності у справі минув, і провадження було закрите.

При цьому суддя Білоцерківець О.А., крім закриття провадження, ухвалив "відправити нах*р". Кому адресовано цю постанову, незрозуміло. Можливо самому співробітнику закладу за адресою Паркова дорога, 2.

Нагадаємо, раніше в Одесі суд призначив квартирному злодієві обов'язкове читання класики — трилогію Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність" та вірш Івана Франка "Строфи". Суддя не став саджати 26-річного юнака у в'язницю, оскільки до злочину його підштовхнули тяжкі життєві обставини.