"Отправить нах*р". Судья Печерского суда вынес необычное постановление за нарушение карантина

Администратор столичного заведения вовремя не закрыл его во время строгого карантина. Наказание за это он не понес.

Судья Печерского районного суда Белоцерковец Олег Анатольевич вынес постановление в административном деле о нарушении карантина, где приказал "отправить нах*р" то ли постановление, то ли самого обвиняемого. Соответствующее решение опубликовано на портале Единого реестра судебных решений.

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Решение было опубликовано еще летом 2021 года. В феврале администратор заведения по адресу Парковая дорога, 2 вовремя не закрыл заведение. По этому адресу находится популярный ночной клуб "Зеленый театр". На судебное заседание обвиняемый не явился. Его вина была полностью доказана протоколом, рапортом и фотоснимками. Но, срок привлечения к административной ответственности по делу прошел, и производство было закрыто.

При этом, судья Белоцерковец О.А., помимо закрытия производства, постановил "отправить нах*р". Кому адресовано это постановление, непонятно. Возможно, самому сотруднику заведения по адресу Парковая дорога, 2.

Напомним, ранее в Одессе суд назначил квартирному вору обязательное чтение классики — трилогию Толстого "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение Ивана Франко "Строфы". Судья не стал садить 26-летнего юношу в тюрьму, поскольку к преступлению его подтолкнули тяжелые жизненные обстоятельства.