ЗНО за умов пандемії. В Україні змінили порядок проведення тестування в 2022-му

У процесі тестування використовуватимуться організаційно-технологічні процеси.

Сьогодні, 24 листопада, в Україні було змінено правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Нововведення покликані зробити тестування ефективнішим за умов, коли діють карантинні обмеження. Про це повідомляє Міністерство освіти України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Уряд затвердив зміни у загальному порядку проведення ЗНО — так процес екзаменації більше відповідатиме новим реаліям. Під час тестування планується використати організаційно-технологічні процеси ЗНО.

Представники міністерства визначили механізм залучення керівництва шкіл до проведення тестування та інших іспитів.

На сайті відомства наголошується, що встановлений порядок визначає основні положення підготовки і проведення ЗНО, що має гарантувати доступність освіти та контроль відповідності результатів навчання наявним нормам.

Зовнішнє незалежне оцінювання проводить Міністерство освіти разом з Українським центром оцінювання якості освіти. Найвищі результати ЗНО дають право на стипендії та премії Президента України.

Напередодні Міносвіти України з IT-компанією EPAM Ukraine підписало меморандум про співпрацю у сфері розвитку освітніх технологій. Підвищити якість освіти міністерство збирається за рахунок нових технологічних рішень та обміну інформацією. "Ми щодня працюємо над тим, щоб освітнє середовище було сучасним і цифровим. Зараз складно уявити реалізацію багатьох процесів і завдань без сучасного гаджета, й освітня сфера не є винятком із загального правила", — зазначає Артур Селецький, заступник міністра з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій. За його словами, зараз українських освітян забезпечують ноутбуками у межах проєкту "Ноутбук кожному вчителю".

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано розклад ЗНО-2022. Охочі можуть дізнатися, коли в Україні пройде тестування та буде оголошено його результати. Так, реєстрація для участі у ЗНО відкриється з 1 лютого, а тести з фізики заплановано на 23 травня. Перші результати стануть відомими до 7 червня. Охочі можуть зареєструватися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.