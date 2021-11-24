ВНО в условиях пандемии. В Украине изменили порядок проведения тестирования в 2022-м

В ходе оценивания, утверждают чиновники, будут использоваться организационно-технологические процессы.

Сегодня, 24 ноября в Украине были изменены правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Нововведения призваны сделать тестирование более эффективным в условиях, когда действуют карантинные ограничения. Об этом сообщает Министерство образования Украины.

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Правительство утвердило изменения в общем порядке проведения ВНО — таким образом процесс экзаменации будет больше соответствовать новыми реалиям. Во время тестирования планируется использовать организационно-технологические процессы ВНО.

Представители министерства определили механизм привлечения руководства школ к проведению тестирования и других экзаменов.

На сайте ведомства отмечается, что установленный порядок определяет основные положения подготовки и проведения ВНО, что должно гарантировать доступность образования и контроль соответствия результатов обучения существующим нормам.

Внешнее независимое оценивание проводит Министерство образования совместно с Украинским центром оценивания качества образования. Самые высокие результаты ВНО дают право на стипендии и премии Президента Украины.

Накануне Минобразования Украины подписало с IT-компанией EPAM Ukraine меморандум о сотрудничестве в сфере развития образовательных технологий. Повысить качество образования министерство собирается за счет новых технологических решений и обмена информацией. "Мы ежедневно работаем над тем ,чтобы образовательная среда была современной и цифровой. Сейчас сложно представить реализацию многих процессов и заданий без современного гаджета, и образовательная сфере не является исключением из общего правила", — отмечает Артур Селецкий, замминистра по вопросам цифрового развития и цифровых трансформаций. По его словам, сейчас украинских педагогов обеспечивают ноутбуками в рамках проекта "Ноутбук каждому учителю".

Ранее Фокус сообщал, что опубликовано расписание ВНО-2022. Желающие могут узнать, когда в Украине пройдет тестирование и будут объявлены его результаты. Так, регистрация для участия в ВНО откроется с 1 февраля, а тесты по физике запланированы на 23 мая. Первые результаты станут известны до 7 июня. Желающие могут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования.