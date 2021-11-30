Тонни медвідходів із COVID-відділень замість утилізації звозили до кількох областей (фото)

Організація після анулювання ліцензії на утилізацію продовжувала викидати використані пробірки з кров'ю, медичні рукавички, шприци, голки, бинти тощо.

У Київській області викрили злочинне угруповання, яке підозрюється у забрудненні земельних ділянок Київської, Миколаївської та Львівської областей медичними відходами із COVID-відділень. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

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Як з'ясувалося, учасники злочинної організації, використовуючи підконтрольну спільноту, протягом 2020-2021 років отримали від інфекційних лікарень і COVID-відділень майже 6 тисяч тонн небезпечних медвідходів, серед яких пробірки з кров'ю, біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци та голки. Замість утилізації шляхом спалювання відходи розвозилися областями та скидалися на земельні ділянки.

У процесі слідства також з'ясувалося, що попри анулювання в 2021 році ліцензії на утилізацію медвідходів фірма продовжувала свою діяльність. Унаслідок укладання договорів із медустановами злочинці заволоділи грошовими коштами на суму 500 тис. грн.

За фактом правопорушення директору спільноти та його спільнику повідомлено про підозру в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням згідно зі статтями — ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 325 КК України.

Також вирішується питання про повідомлення підозри й обрання запобіжного заходу ще трьом співробітникам товариства, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

Раніше Фокус писав про проблему утилізації медичних відходів, яка з'явилася нещодавно в Україні. На початку 2021 року Державна екологічна інспекція у Київській, Миколаївській і Львівській областях виявила стихійні звалища з медичними відходами. Тонни використаних матеріалів можуть бути джерелом поширення таких інфекцій, як ВІЛ, туберкульоз, гепатит і COVID-19, що з'явився.