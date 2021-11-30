Тонны медотходов из COVID-отделений вместо утилизации свозили в несколько областей (фото)

Организация после аннулирования лицензии на утилизацию продолжала выбрасывать использованые пробирки с кровью, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты и т.д.

В Киевской области разоблачили преступную группировку, которая подозревается в загрязнении земельных участков Киевской, Николаевской и Львовской областей медицинскими отходами из COVID-отделений. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Как выяснилось, участники преступной организации, используя подконтрольное сообщество, на протяжении 2020-2021 годов получили от инфекционных больниц и COVID-отделений около 6 тысяч тонн опасных медотходов, среди которых пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты. Вместо утилизации путем сжигания отходы развозились по областям и сбрасывались на земельные участки.

В ходе следствия также выяснилось, что несмотря на аннулирование в 2021 году лицензии на утилизацию медотходов, фирма продолжала свою деятельность. В результате заключения договоров с медучреждениями, преступники завладели денежными средствами на сумму 500 тыс. грн.

По факту правонарушения директору сообщества и его сообщнику уведомлено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений согласно статьям – ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст.191 и ч.1 ст. 325 УК Украины.

Также решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения еще трем сотрудникам общества, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Ранее Фокус писал о проблеме утилизации медицинских отходов, которая появилась недавно в Украине. В начале 2021 года Государственная экологическая инспекция в Киевской, Николаевской и Львовской областях выявила стихийные свалки с медицинскими отходами. Тонны использованых материалов могут тать источником распространения таких инфекций, как ВИЧ, туберкулеза, гепатит и появившийся COVID-19.