Дім вдалині від дому: перша в Україні Міжнародна бордингова школа

У вересні 2021 року компанія STUDY.UA презентувала єдину в Україні школу, яка відповідає стандартам класичної британської школи-пансіон — Міжнародну бордингову школу STUDY.UA (IBS).

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Незабаром, 12 грудня, в готелі Hilton у Києві пройде масштабна презентація Міжнародної бордингової школи. Якщо ви зацікавлені в міжнародній середній освіті для вашої дитини — не пропустіть подію! А поки пропонуємо вам дізнатись, як все влаштовано в школі та як навчаються учні.

Про це в інтерв’ю розповість Кріс Паредес — експерт з міжнародної освіти. У цій галузі Кріс працює вже понад 6 років, 4 роки з яких — у рейтинговій бординговій школі Ванкувера (Канада). Досвід саме канадських шкіл було застосовано при створенні Міжнародної бордингової школи STUDY.UA.

Крісе, формат бордингової школи — новий для України. Що це за школа та у чому її особливість?

— Формат бордингових шкіл — це гарантія безпеки та особливого оточення для дитини. Територія таких шкіл цілодобово охороняється, а вхід дозволено лише співробітникам бордингу. Для комфорту та захищеності разом із учнями на території перебувають викладачі, тьютори, лікарі та інший персонал. Учням нашої школи не потрібно витрачати час на дорогу до місця навчання й назад. Одразу після сніданку можна пройти до навчального класу, а по завершенню уроків — займатися хобі або спортивними іграми.

Бординг часто зустрічається серед шкіл Великої Британії, США, Канади та країн Європи. Навчання, дозвілля, харчування та спортивні секції для учнів відбуваються на одній території — на кампусі школи. Це доволі зручно та створює для учнів мотивуюче й безпечне оточення 24/7.

Щоб об’єднати все на одній локації, потрібна велика територія. Де знаходиться школа та що є на її території?

— Локація Міжнародної бордингової школи — це тихе передмістя Києва, в оточенні природи та соснового лісу. Територія нашої школи розташована в заміському комплексі Grand Admiral Resort & SPA. Ми розробили інфраструктуру школи, яка відповідає стандартам міжнародних навчальних закладів. На кампусі розташовані звичайні та SPA-басейни, всесезонні тенісні корти, корти для гри в сквош, поля та майданчики для занять футболом, баскетболом та волейболом, мультифункціональні спортивні зали. Школа має власний кінотеатр, лісовий трек для прогулянок та пробіжок, трирівневий мотузковий парк, майданчик для гри в Lazer Tag та тир. Наші учні також можуть грати в боулінг та аерохокей.

Усе це сприяє ефективному навчальному процесу та позитивному налаштуванню учнів.

Тепер давайте перейдемо до розмови про навчання. Розкажіть, які програми пропонує школа та яку вона має акредитацію.

— В IBS ми пропонуємо навчання за двома напрямами. Це програма української середньої школи та програма середньої школи Канади або США.

Школярі 5-8 класів навчаються за стандартною програмою української середньої школи. Паралельно з цим учні інтегруються у міжнародне освітнє середовище та вивчають шкільні предмети англійською мовою.

Вже з 9 класу учні можуть поєднувати навчання за програмою української школи та програмою середньої школи Канади чи США. В результаті випускники 11 класу отримують одразу два атестати про повну середню освіту: український + канадський / американський.

Програми міжнародної бордингової школи STUDY.UA мають акредитацію від

Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти провінції Онтаріо (Канада), а також Центру атестації середньої освіти США — AdvancED (США).

Окрім сильної академічної складової, як школа сприяє всебічному розвитку учнів?

— У школі ми сформували цілісну концепцію розвитку дітей, де враховували сильні сторони школярів, їхні здібності й таланти. Завдання викладачів бордингу — дати можливість учням розвинути важливі життєві навички Life & Soft Skills, серед яких креативність, комунікабельність, командна робота, емоційний інтелект, вміння приймати рішення та інші.

До навчального плану школи ми також додали уроки фінансового лідерства, інвестицій, кібербезпеки, менеджменту, розвитку критичного мислення та емоційного інтелекту.

Учні школи зосереджені не тільки на гарних оцінках, а й на розвитку навичок, необхідних для успіху в 21 столітті

Тепер перейдемо до питань, які хвилюють всі батьків. Де живуть та як харчуються учні? Школа пропонує стандартне меню чи можна враховувати індивідуальні запити?

— Наша школа розташована посеред соснового лісу, з постійним доступом до свіжого повітря. Кампус має велику територію — 40 гектарів. Хлопчики та дівчатка проживають в окремих блоках; тьютори також живуть з ними на поверхах, щоб стежити за дисципліною та безпекою. Вони готові будь-якої миті прийти на допомогу школярам з усіх питань.

Ми пропонуємо п’ятиразове харчування, яке забезпечує ресторан Grand Admiral Resort & SPA. В бордингу є можливість замовляти один із 7 варіантів меню, залежно від індивідуальних уподобань учнів та побажань батьків щодо харчування.

А як зі спортом? Які види дозвілля доступні в Міжнародній бординговій школі STUDY.UA?

— Учні Міжнародної бордингової школи мають змогу обирати з-поміж 30 видів позакласних заходів для школярів. Особливістю дозвілля для учнів є те, що всі заходи й активності в бордингу проходять англійською мовою. Це допомагає повністю зануритися в англомовне середовище, перебуваючи на території України.

У школі немає звичних уроків фізкультури. Натомість наші учні можуть вибрати ті види спорту, які для них найцікавіші, щоб відточувати майстерність разом із професійними тренерами. Учням доступний теніс, чирлідінг, регбі, футбол та легка атлетика.

У вільний час діти можуть займатися плаванням, баскетболом, кросфітом, волейболом, крикетом, їздою на велосипедах та самокатах, фітнесом та стретчингом та ще безліччю активностей і спортивних заходів.

На базі спортивних секцій нашої школи формуються збірні команди для змагань на рівні шкіл, міст та країни. Ваша дитина зможе долучатися до престижних міжнародних змагань

Також при школі ми відкрили 4 клуби, які допомагають дітям знайти своє хобі. Це акторська майстерність, мистецтво та фотографія, наука, а також психологія.

Що отримують учні після закінчення навчання?

— Компанія STUDY.UA вже 20 років допомагає українським студентам вступати до університетів за кордоном. Нині компанія активно співпрацює з 550 середніми школами, університетами й коледжами з Канади, США, Великої Британії, країн Європи та Австралії.

Таким чином, випускники Міжнародної бордингової школи STUDY.UA гарантовано зараховуються до партнерських навчальних закладів компанії STUDY.UA, демонструють високі академічні результати вже з першого дня навчання за кордоном, а також претендують на стипендії за високу успішність.

Слоган бордингової школи — Home away from home (дім вдалині від дому), що повністю підтверджує її концепцію. IBS — це спільнота викладачів, об'єднаних спільною метою — довести, що навчання може бути цікавим, а також забезпечити безпечну й мотивуючу атмосферу для кожного учня.

Бажаєте особисто переконатися в усіх перевагах Міжнародної бордингової школи STUDY.UA? Презентація Міжнародної бордингової школи відбудеться в неділю, 12 грудня. Захід відбудеться у готелі Hilton. Це шанс познайомитись із керівництвом і викладачами IBS. Кількість місць обмежена, тож для безкоштовної участі зареєструйтесь на івент за посиланням https://bit.ly/3rKcbWj