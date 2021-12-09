Дом вдали от дома: первая в Украине Международная бординговая школа

В сентябре 2021 года компания STUDY.UA презентовала единственную в Украине школу, отвечающую стандартам классической британской школы-пансион — Международную бординговую школу STUDY.UA (IBS).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Вскоре, 12 декабря, в отеле Hilton в Киеве пройдет масштабная презентация Международной бординговой школы. Если вы заинтересованы в международном среднем образовании для вашего ребенке — не пропустите это событие! А пока предлагаем вам узнать, как все устроено в школе и как проходит учеба.

Об этом в интервью расскажет Крис Паредес — эксперт по международному образованию. В этой сфере Крис работает уже более 6 лет, 4 года из которых — в рейтинговой бординговой школе Ванкувера (Канада). Опыт именно канадских школ был заимствован при создании Международной бординговой школы STUDY.UA.

Крис, формат бординговой школы — новый для Украины. Что это за школа и в чем ее особенность?

— Формат бординговых школ — это гарантия безопасности и особенного окружения для вашего ребенка. Территория таких школ круглосуточно охраняется, а вход разрешен только сотрудникам бординга. Для комфорта и защиты с учениками на территории находятся преподаватели, тьюторы, врачи и другой персонал. Учащимся нашей школы не нужно тратить время на дорогу к месту учебы и обратно. Сразу после завтрака можно пройти в учебный класс, а по завершении уроков заниматься хобби или спортивными играми.

Бординг часто встречается среди школ Великобритании, США, Канады и стран Европы. Обучение, досуг, питание и спортивные секции для учеников проходят на одной территории — на кампусе школы. Это довольно удобно и создает для учеников мотивирующее и безопасное окружение 24/7.

Чтобы объединить все в одной локации, нужна большая территория. Где находится школа и что находится на ее территории?

— Локация Международной бординговой школы — это тихий пригород Киева, окружен природой и сосновым лесом. Территория нашей школы расположена в загородном комплексе Grand Admiral Resort & SPA. Инфраструктура бординговой школы отвечает стандартам международных учебных заведений. На кампусе расположены обычные и SPA-бассейны, всесезонные теннисные корты, корты для сквоша, поля и площадки для занятий футболом, баскетболом и волейболом, мультифункциональные спортивные залы. В школе есть собственный кинотеатр, лесной трек для прогулок и пробежек, трехуровневый веревочный парк, площадка для игры в Lazer Tag и тир. Наши ученики также могут играть в боулинг и аэрохоккей.

Все это способствует эффективному учебному процессу и позитивному настрою учеников.

Теперь давайте перейдем к разговору об учебе. Расскажите, какие программы предлагает школа и какую имеет аккредитацию.

— В IBS мы предлагаем обучение по двум направлениям. Это программа украинской средней школы и программа средней школы Канады или США.

Школьники 5-8 классов учатся по стандартной программе украинской средней школы. Параллельно с этим они интегрируются в международную образовательную среду и изучают школьные предметы на английском языке.

Уже с 9-го класса ученики могут совмещать обучение по программе украинской школы и программе средней школы Канады или США. В результате выпускники 11 класса получают сразу два аттестата о среднем образовании: украинский + канадский / американский.

Программы международной бординговой школы STUDY.UA имеют аккредитацию от Министерства образования и науки Украины, Министерства образования провинции Онтарио (Канада), а также Центра аттестации среднего образования США — AdvancED (США).

Кроме сильной академической составляющей, как школа способствует всестороннему развитию учеников?

— В школе мы сформировали целостную концепцию развития учеников, где учли сильные стороны школьников, их способности и таланты. Задача преподавателей бординга — дать возможность учащимся развить важные жизненные навыки Life & Soft Skills, среди которых креативность, коммуникабельность, командная работа, эмоциональный интеллект, умение принимать решения и другие.

В учебный план школы мы также добавили уроки финансового лидерства, инвестиций, кибербезопасности, менеджмента, развития критического мышления и эмоционального интеллекта.

‎‎Ученики школы сосредоточены не только на хороших оценках, но и на развитии навыков, необходимых для успеха в 21 веке

Теперь перейдем к вопросам, которые волнуют всех родителей. Где живут и как питаются ученики? Школа предлагает стандартное меню,

учитываются ли индивидуальные запросы?

— Наша школа расположена посреди соснового леса, с постоянным доступом к свежему воздуху. Кампус раскинулся на большой территории в 40 гектаров. Мальчики и девочки проживают в отдельных блоках; тьюторы также живут с ними на этажах, для того, чтобы следить за дисциплиной и безопасностью. Они готовы в любой момент прийти на помощь школьникам по всем вопросам.

Мы предлагаем 5-ти разовое питание, которое обеспечивает ресторан Grand Admiral Resort & SPA. В бординге есть возможность заказывать один из 7 вариантов меню в зависимости от индивидуальных предпочтений учеников и пожеланий родителей насчет питания.

А как со спортом? Какие виды досуга доступны в Международной бординговой школе STUDY.UA?

— Ученики Международной бординговой школы могут выбирать из 30 видов внеклассных мероприятий для школьников. Особенностью досуга является то, что все мероприятия и активности в бординге проходят на английском языке. Это помогает полностью погрузиться в англоязычную среду, находясь на территории Украины.

В школе нет привычных уроков физкультуры. Вместо этого наши ученики могут выбрать те виды спорта, которые для них наиболее интересны, чтобы оттачивать мастерство вместе с профессиональными тренерами. Школьникам доступен теннис, чирлидинг, регби, футбол и легкая атлетика.

В свободное время дети могут заниматься плаванием, баскетболом, кроссфитом, волейболом, крикетом, ездой на велосипедах и самокатах, фитнесом и стретчингом + множеством активностей и спортивных мероприятий.

"‎На базе спортивных секций нашей школы формируются сборные команды для соревнований на уровне школ, городов и страны. Ваш ребенок сможет приобщаться к престижным международным соревнованиям!

Также при школе мы открыли 4 клуба, которые помогают детям найти свое хобби. Это актерское мастерство, искусство и фотография, наука, а также психология.

Что получают ученики после окончания учебы?

— Компания STUDY.UA уже 20 лет помогает украинским студентам поступать в университеты за границей. В настоящее время компания активно сотрудничает с 550 средними школами, университетами и колледжами из Канады, США, Великобритании, Европы и Австралии.

Таким образом, выпускники Международной бординговой школы STUDY.UA гарантированно зачисляются в партнерские учебные заведения компании STUDY.UA, демонстрируют высокие академические результаты уже с первого дня учебы за границей, претендуют на стипендии за высокую успеваемость.

Слоган бординговой школы — Home away from home (дом вдали от дома), полностью подтверждающий ее концепцию. IBS — это сообщество преподавателей, объединенных общей целью — доказать, что учеба может быть интересной, а также обеспечить безопасную и мотивирующую атмосферу для каждого ученика.

Хотите лично убедиться во всех преимуществах международной бординговой школы STUDY.UA? Презентация Международной бординговой школы состоится в воскресенье, 12 декабря. Мероприятие состоится в отеле Hilton. Это шанс познакомиться с руководством и преподавателями IBS. Количество мест ограничено, поэтому для бесплатного участия зарегистрируйтесь на ивент по ссылке https://bit.ly/3rKcbWj