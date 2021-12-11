У Львові побили музиканта: співав пісні російською мовою та знімав відео для російського каналу (відео)

Чоловік постраждав через те, що у центрі міста вирішив записати ролик для популярного російського YouTube-каналу "Вписка".

Один із місцевих жителів запостив у своєму сторіз в Instagram інформацію про те, що він увечері виконуватиме пісні російською мовою біля Оперного театру у Львові. При цьому молодик планував знімати відео для російського YouTube-каналу "Вписка". Але судячи з відео, яке розмістив Telegram-канал ZAHIDWTF, музикантові не вдалося завершити задумане, оскільки деяким місцевим жителям, швидше за все, не сподобалося його виконання та його побили.

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"Сьогодні о 20.00 біля Оперного театру зніматиметься відео для Вписка-шоу. Будуть російські пісні з матами. Прошу всіх прийти, для мене ця дуже важлива подія важливіша за весілля", — написав у своєму сториз в Instagram користувач з ніком andryushaa_a.

Фото: Скриншот

Але вже о 21.00 зйомку та виконання пісень припинили місцеві жителі, які розбили інструмент та побили самого музиканта, повідомляє 24 канал. Після того, як під'їхав екіпаж патрульної поліції, нападники втекли.

Постраждав не лише виконавець пісень, а й відеооператор. За словами його дружини, чоловікові не сказали, де розміщуватиметься це відео.

За фактом інциденту постраждалі написали заяву до поліції.

Нагадуємо, що у березні цього року у Львові побили вуличних музикантів за те, що вони виконували пісні російською мовою. Тоді нападниками були представники націоналістичної організації.