Во Львове избили музыканта: пел песни на русском языке и снимал видео для российского канала (видео)

Мужчина пострадал из-за того, что в центре города решил записать ролик для популярного российского YouTube-канала "Вписка".

Один из местных жителей запостил в своем сториз в Instagram информацию о том, что он будет вечером исполнять песни на русском языке возле Оперного театра во Львове. При этом молодой человек планировал снимать видео для российского Youtube-канала "Вписка". Но судя по видео, которое разместил Telegram-канал ZAHIDWTF, музыканту не удалось завершить задуманное, так как некоторым местным жителям скорее всего не понравилось его исполнение и его избили.

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"Сегодня в 20.00 возле Оперного театра будет сниматься видео для Вписка-шоу. Будут русские песни с матами. Прошу всех прийти, для меня это очень важное событие важнее, чем свадьба", — написал в своем сториз в Instagram пользователь с ником andryushaa_a.

Фото: Скриншот

Но уже в 21.00 съемку и исполнение песен прекратили местные жители, которые разбили инструмент и избили самого музыканта, сообщает 24 канал. После того, как подъехал экипаж патрульной полиции, нападавшие сбежали.

Пострадал не только исполнитель песен, но и видеооператор. По словам его супруги, мужчине не сказали, где будет размещаться данное видео.

По факту инцидента пострадавшие написали заявление в полицию.

Напоминаем, что в марте этого года во Львове избили уличных музыкантов за то, что они исполняли песни на русском языке. Тогда нападавшими были представители националистической организации.