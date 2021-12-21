7 причин, чому спортсмени вибирають лазерну корекцію зору

"Моя реакція не така точна: я погано бачу м'яч під час тренування. Я можу не помітити пагорб та впасти, катаючись на лижах. З поганим зором мені важко орієнтуватися під час плавання". Подібні скарги можна часто почути у кабінеті офтальмолога. Насправді хороший чіткий зір – одна з головних вимог для занять спортом.

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І якщо ви не один з тих щасливчиків, що можуть похвалитися гарним зором, є ряд методик, які гарантують, що вам не потрібно буде турбуватися про окуляри і контактні лінзи. Одна з таких – інноваційна лазерна корекція зору у Києві та Одесі — 5D SportSmartSurf, яку виконують у офтальмологічних центрах "Ексімер".

Переваги 5D SportSmartSurf для спортсменів

Один із головних пріоритетів на користь даної методики – це на 100% безконтактна та безпечна процедура лазерної корекції, завдяки якій пацієнт отримує неймовірно чіткий та контрастний зір.

У чому унікальність методики лазерної корекції для спортсменів:

1. Корекція зору за один етап. Процедура займає не більше 15 хвилин на обидва ока. Сам процес роботи лазера триває менше 60 секунд. Пацієнт починає краще бачити вже в операційній. А повний процес відновлення зору займає 3-4 дні (не місяці). Після чого ви зможете легко повернутись до активного життя.

2. Індивідуальний інтерфейс. Дані діагностики кожного пацієнта вносяться до електронної бази. Потім машинні алгоритми завдяки Data Science аналізують та впорядковують усі показники. Після чого штучний інтелект створює персональну карту пацієнта, за якою працює лазер. Такий персоналізований підхід дозволяє отримати неймовірно чіткий зір, який так важливий для досягнення високих результатів у спорті.

3. Відсутність відблисків та гало-ефекту в нічний час. Пацієнти, які перенесли лазерну корекцію, повідомляють, що після неї покращується здатність очей добре бачити при слабкому освітленні, а також у нічний час. Досягти такого результату лікарі "Ексімер" змогли завдяки новітньому та унікальному приладу аберометричний аналізатор Wave Scan. На етапі підготовки до корекції апарат дозволяє визначити всі можливі оптичні спотворення зору, зокрема й у нічний час. З урахуванням даних, отриманих на Wave Scan, для кожного ока вдається розробити індивідуальну програму лазерної корекції.

4. Безпека та надійність технології SCHWIND. Німецька компанія SCHWIND дуже ретельно підходить до кваліфікації лікаря. Допуск до роботи на лазері отримують лише офтальмохірурги з великим досвідом роботи та після спеціального навчання. Тому кожен пацієнт може бути впевнений, що корекція буде виконана за найвищими стандартами безпеки, точності та якості.

5. Швидкий відновлювальний період. Після лазерної корекції зір починає покращуватись уже в день проведення процедури. Повне відновлення триває 3-4 дні. Тому розпорядок дня та графік тренувань особливо не постраждають.

6. Показана при контактних видах спорту. 5D SportSmartSurf – це методика лазерної корекції зору, яка виконується на поверхні рогівки. Без утворення клапотя. Що дає зелене світло для занять контактними та екстремальними видами спорту, звичайно, після завершення відновлювального періоду.

7. Висока якість зору. 5D SportSmartSurf забезпечує чіткий зір та покращує сприйняття глибини картинки, що впливає на швидкість реакції – а це критично важлива навичка для всіх, хто займається спортом.

Ну і звичайно, лазерна корекція зору – це насамперед зручність та комфорт. Ніщо не зрівняється зі свободою, яку отримує людина, дивлячись на світ власними очима з чітким ясним зором, і розумінням того, що їй більше не потрібні ні лінзи, ні окуляри.

ЛАСІК – не єдине рішення

Для деяких людей лазерна корекція – не підходящий варіант виправлення зору за медичними показаннями. У такому випадку, існують альтернативні процедури, такі як імплантація факічної лінзи, рефракційна заміна кришталика, ортокератологічна корекція та інші найсучасніші методи оптичної корекції. В офтальмологічному центрі "Ексімер" вам зможуть запропонувати той варіант корекції, який найкраще підходить для вас.