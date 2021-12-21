7 причин, почему спортсмены выбирают лазерную коррекцию зрения

"Моя реакция не так точна: я плохо вижу мяч во время тренировки. Я могу не заметить кочку и упасть, катаясь на лыжах. С плохим зрением мне трудно ориентироваться во время плавания". Подобные жалобы можно часто услышать в кабинете офтальмолога. На самом деле, хорошее четкое зрение – одно из главных требований для занятий спортом.

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И если вы не в числе счастливчиков, которые могут похвастаться хорошим зрением, то есть ряд методик, которые гарантируют, что вам не нужно будет беспокоиться об очках и контактных линзах. Одна из таких – инновационная лазерная коррекция зрения в Киеве и Одессе — 5D SportSmartSurf, которую выполняют в офтальмологических центрах "Эксимер".

Преимущества 5D SportSmartSurf для спортсменов

Один из главных приоритетов в пользу данной методики – это на 100% бесконтактная и безопасная процедура лазерной коррекции, благодаря которой пациент получает невероятно четкое и контрастное зрение.

В чем уникальность методики лазерной коррекции для спортсменов:

1.Коррекция зрения в один этап. Процедура занимает не более 15 минут на оба глаза. Сам процесс работы лазера не превышает 60 секунд. Пациент начинает лучше видеть уже в операционной. А полный процесс восстановления занимает 3-4 дня (не месяцы). После чего вы сможете легко вернуться к активной жизни.

2. Индивидуальный интерфейс. Данные диагностики каждого пациента вносятся в электронную базу. Затем машинные алгоритмы благодаря Data Science анализируют и упорядочивает все показатели. После чего искусственный интеллект создает персональную карту пациента, по которой и работает лазер. Такой персонализированный подход позволяет получить невероятно четкое зрение, которое так важно для достижения высоких результатов в спорте.

3. Безопасность и надежность технологии SCHWIND. Немецкая компания SCHWIND очень внимательно подходит к квалификации врача. Допуск к работе на лазере получают только офтальмохирурги с большим опытом работы и после специального обучения. Поэтому каждый пациент может быть уверен, что коррекция будет выполнена по самым высоким стандартам безопасности, точности и качества.

4. Отсутствие бликов и гало-эффекта в ночное время. Пациенты, перенесшие лазерную коррекцию, сообщают, что после нее улучшается способность глаз хорошо видеть при слабом освещении, а также в ночное время. Добиться такого результата врачи "Эксимер" смогли благодаря новейшему и уникальному прибору аберрометрический анализатор Wave Scan. На этапе подготовки к коррекции аппарат позволяет определить все возможные оптические искажения зрения, в том числе и в ночное время. С учетом данных, полученных на Wave Scan, удается разработать для каждого глаза индивидуальную программу лазерной коррекции.

5. Быстрый восстановительный период. После лазерной коррекции зрение начинает улучшаться уже в день проведения процедуры. Полное восстановление занимает 3-4 дня. Поэтому распорядок дня и график тренировок особо не пострадают.

6. Показана при контактных видах спорта. 5D SportSmartSurf – это методика лазерной коррекции зрения, которая выполняется на поверхности роговицы. Без образования лоскута. Что дает зеленый свет для занятий контактными и экстремальными видами спорта, конечно, после завершения восстановительного периода.

7. Высокое качество зрения. 5D SportSmartSurf обеспечивает четкое зрение и улучшает восприятие глубины картинки, что влияет на скорость реакции – а это критически важный навык для всех, кто занимается спортом.

ЛАСИК — не единственное решение

Для некоторых людей лазерная коррекция зрения — не подходящий вариант исправления зрения по медицинским показаниям. В таком случае, существуют альтернативные процедуры, такие как имплантация факичной линзы, рефракционная замена хрусталика, ортокератологическая коррекция и другие самые современные методы оптической коррекции. Офтальмологическая клиника "Эксимер" — это то место, где вам смогут предложить тот вариант коррекции, который лучше всего подходит именно вам.