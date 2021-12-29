Меблі теж ламаються

Якщо ви зараз перебуваєте вдома, подивіться навколо, думаю, майже все, що є в приміщенні навколо вас, — це будуть меблі, наприклад, диван на якому ви сидите. Як часто ви користуєтесь меблями? Експлуатація різних меблів має індивідуальні умови, а в процесі вона піддається впливу різних механічних навантажень, які можуть призвести до поломки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Якщо меблі дуже старі та недорогі, її краще замінити їх на нові, це найправильніше рішення. Але в більшості випадків має сенс зробити ремонт зламаних або зношених меблів. Наразі технології дозволяють усунути будь-яку поломку та виконати реставрацію будь-якої складності. Якщо, звичайно, за роботу береться хороший майстер або компанія, у якої є такий майстер, як, наприклад, ремонт-мебели.юа.net. Існують у ремонті меблів такі поломки, що навіть майстри скажуть, що краще купити нові меблі, і ось саме успішне вирішення таких проблем і визначає рівень кваліфікації та досвідченості майстра.

Які роботи може означати поняття ремонту меблів? Поняття ремонту дуже загальне, насправді це опис великої сфери діяльності. Напрямок ремонту меблів бере початок від столярних робіт і йде поряд із такими областями як перетяжка меблів і реставрація. У процесі роботи майстра мебляра окремі роботи з цих областей можуть перетинатися чи бути. Як, наприклад, у ремонті дивана, а точніше усуненні такої проблеми як пружина, що випирає зі спального місця, майстру потрібно замінити пружинний блок, повсть і поролон, оскільки вони порвані пружиною, а також зробити перетяжку тканини на цьому спальному місці. Якщо в такий ремонт додати ще подряпини на дерев'яній накладці підлокітника, то вийде, що для ремонту дивана буде потрібно перетяжка (частково) і реставрація. Це один із багатьох можливих варіантів. Ці напрями з відновлення меблів пов'язані, але вони мають різні особливості, вимагають різних навичок і інструментів для їх виконання. Тому, щоб якісно та професійно виконати поставлене меблеве завдання, його потрібно правильно визначити, зрозуміти суть, знайти рішення та залучити до вирішення потрібного вузькопрофільного майстра-мебляра.

Кожні меблі потребують індивідуального підходу і за правильного ремонту потребують дотримання технології її ремонту або відновлення. Наприклад, коли йдеться про ремонт диванів, можна відокремити ремонт каркаса дивана з м'якою частиною від механізмів трансформації, які присутні практично в будь-якому дивані. Це робиться, тому що каркас і м'яка частина є одним цілим, а механізм, крім того, що може існувати як окремий елемент, ще й складається з іншого матеріалу (металу). І відповідно майстер, який працює з дерев'яним каркасом або тканиною, не може мати досвіду та інструменту для зварювальних робіт, різання або згинання металу. Чого вартий тільки ремонт внутрішньодиванних розкладачок, які за конструкцією займають 70-80% від усього дивана, у який вони встановлені. До таких розкладачок відносяться французькі й американські розкладачки. Їхня конструкція настільки складна, що мало кому вдається думати про можливість їх ремонту. Перша думка, яка виникає при вигляді поломки такого механізму, це заміна на новий. Але це тільки на перший погляд, на практиці ж його ремонт не тільки можливий, але і вкрай ефективний, тому що після ремонту можна усунути заводські недоробки (а їх у деяких моделях дуже багато) і тим самим зробити конструкцію механізму та всього дивана загалом набагато надійнішим порівняно з новим механізмом. Після такого ремонту дуже важливо отримати від майстерні гарантію.

Як працює гарантія на ремонт меблів?

По-перше, гарантію може дати лише фірма, приватні майстри не мають такої юридичної можливості. Найважливішим у гарантії є термін, у середньому він буде від 3 місяців до 1 року. Буває й більше. На термін впливає тип ремонту та загальний стан меблів. Є роботи, на які гарантія не поширюється. Для того, щоб ваші меблі служили довго і зберігали вигляд, повинна бути її правильна та дбайлива експлуатація.