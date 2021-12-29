Мебель тоже ломается

Если вы сейчас находитесь дома, посмотрите вокруг, думаю почти все что находится в помещении вокруг вас — будет мебель, например диван на котором вы сидите. Как часто вы пользуетесь мебелью? Эксплуатация разной мебели имеет индивидуальные условия, а в процессе она подвергается воздействию различных механических нагрузок, которые могут привести к ее поломки.

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Если мебель очень старая и недорогая, ее лучше заменить на новую, это самое правильное решение. Но в большинстве случаев имеет смысл сделать ремонт сломанной или изношенной мебели. На данный момент технологии позволяют устранить любую поломку и выполнить реставрацию любой сложности. Если конечно за работу берется хороший мастер или компания у которой есть такой мастер, как например ремонт-мебели.юа.net. Существуют в ремонте мебели такие поломки, которые даже мастера скажут что лучше купить новую, и вот именно успешное решение таких проблем и определяет уровень квалификации и опытности мастера.

Какие работы может включать понятие ремонта мебели? Понятие ремонта очень обобщающее, по сути это описание большой сферы деятельности. Направление ремонта мебели берет начало от столярных работ и идет на ряду с такими областями как перетяжка мебели и реставрация. В процессе работы мастера мебельщика отдельные работы из этих областей могут пересекаться или быть. Как например в ремонте дивана а точнее устранении такой проблемы как выпирающая из спального места пружина, мастеру нужно заменить пружинный блок, войлок и поролон, поскольку они порваны пружинной, а так жесделать перетяжку ткани на этом спальном месте. Если в такой ремонт добавить еще царапины на деревянной накладке подлокотника, то получится, что для ремонта дивана потребуется еще перетяжка (частично) и реставрация. Это один из многих возможных вариантов. Эти направления по восстановлению мебели связаны, но они имеют разные особенности, требуют различных навыков и инструментов для их выполнения. Потому чтобы качественно и профессионально выполнить поставленную мебельную задачу, ее нужно правильно определить, понять суть, найти решение и привлечь к решению нужного узкопрофильного мастера-мебельщика.

Каждая мебель нуждается в индивидуальном подходе и при правильном ремонте требует соблюдения технологии ее ремонта или восстановления. Например когда речь идет о ремонте диванов, можно отделить ремонт каркаса дивана с мягкой частью от механизмов трансформации которые присутствуют практически в любом диване. Это делается потому что каркас и мягкая часть являются одним целым а механизм помимо того что может существовать как отдельный элемент еще и состоит из другого материала (метала). И соответственномастер который работает с деревянным каркасом или тканью не может иметь опыт и инструмент для сварочных работ, резки или гибки метала. Чего стоит только ремонт внутридиванных раскладушек которые по конструкции занимают 70-80% от всего дивана в который они установлены. К таким раскладушкам относятся французские и американские раскладушки. Их конструкция настолько сложная что мало кому удается думать о возможности их ремонта. Первая мысль которая возникает при виде поломки такого механизма это замена на новый. Но это только на первый взгляд, на практике же его ремонт не только возможен но и крайне эффективен, так как после ремонта можно устранить заводские недоработки (а их в некоторых моделях очень много) и тем самым сделать конструкцию механизма и всего дивана в целом гораздо надежнее в сравнении с новым механизмом. После такого ремонта очень важно получить от мастерской гарантию.

Как работает гарантия на ремонт мебели?

Во первых, гарантию может дать только фирма, частные мастера не имеют такой юридической возможности. Самое важное в гарантии это срок, в среднем он будет от 3 месяцев до 1 года. Бывает и больше. На срок влияет тип ремонта и общее состояние мебели. Есть работы на которые гарантия не распространяется. Для того чтобы ваша мебель служила долго и сохраняла вид должна быть ее правильная и бережная эксплуатация.