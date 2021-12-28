В Україні запустять виробництво вакцини CoronaVac: озвучено терміни

Виробляти українську вакцину наразі ще не наважилися, оскільки вона не пройшла клінічних випробувань.

В Україні в першому півріччі 2022 року повинні запустити виробництво та розлив китайської антиковідної вакцини CoronaVac. Цим займатиметься група компаній "Лекхім" на харківському заводі, повідомив Директор департаменту розвитку цієї групи Михайло Ренський, пише Суспільне.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

На початку року компанія розраховує отримати попередньо наповнені шприци. Потім мають провести валідаційні випробування та монтаж обладнання. При цьому Держлікслужба України має ліцензувати ділянку з виробництва вакцини, і лише після цього процес може бути запущений.

"Проєктування розпочалося в березні минулого року: було проведено монтажні та будівельні роботи, закуплено обладнання. Очікуємо на інспекцію, ліцензування, потім необхідні процедури, щоб отримати відповідні дозволи, і тоді вакцина піде у виробництво. Думаю, перший-другий квартал 2022-го зможемо вийти на фінішну пряму", – каже Ренський.

Робоча потужність виробництва – близько 10 мільйонів доз на рік, проєктна – 24 мільйони доз. Компанія розраховує, що МОЗ робитиме замовлення вироблених вакцин, але поки що про це нічого невідомо.

Також в Україну надходитиме готова китайська вакцина у великих обсягах для подальшого розливу. Завозитимуть препарат, дотримуючись температурного режиму — від 2 до 8 градусів.

Раніше ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україні варто розпочати виробництво власної вакцини від COVID-19.