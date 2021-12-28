В Украине запустят производство вакцины CoronaVac: озвучены сроки

Производить украинскую вакцину на сегодня не решились, поскольку она не прошла клинические испытания.

В Украине в первом полугодии 2022 должны запустить производство и разлив китайской антиковидной вакцины CoronaVac. Этим будет заниматься группа компаний "Лекхим" на харьковском заводе, сообщил Директор департамента по развитию этой группы Михаил Ренский, пишет Суспильне.

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В начале года компания рассчитывает получить предварительно наполненные шприцы. Затем должны провести валидационные испытания и монтаж оборудования. При этом Госликслужба Украины должна лицензировать участок по производству вакцины, и только после этого процесс может быть запущен.

"Проектирование началось в марте прошлого года: были проведены монтажные и строительные работы, закуплено оборудование. Ожидаем инспекцию, лицензирование, затем необходимы процедуры, чтобы получить соответствующие разрешения, и тогда вакцина пойдет в производство. Думаю, первый — второй квартал 2022-го сможем выйти на финишную прямую", – говорит Ренский.

Рабочая мощность производства — около 10 миллионов доз в год, проектная — 24 миллиона доз. Компания рассчитывает, что Минздрав будет делать заказы производимых вакцин, но пока об этом ничего неизвестно.

Также в Украину будет поступать готовая китайская вакцина в больших объемах для дальнейшего разлива. Завозить препарат будут, соблюдая температурный режим — от 2 до 8 градусов.

Ранее экс-министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украине нужно начать производство собственной вакцины от COVID-19.