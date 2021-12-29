Українські полярники доставлять на станцію "Академік Вернадський" вогонь миру (фото)

Відомо, що вогонь було доставлено з Вифлеєму до Австрії, а звідти до Польщі, де його передали українцям. Горітиме вогонь станції у каплиці святого Володимира.

Вифлеємський вогонь миру, що постійно горить у Вифлеємі, у місці народження Ісуса Христа, передали українським полярникам. Вони доправлять його до української антарктичної станції "Академік Вернадський", повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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[ + – ] скаути передали вогонь

Наголошується, що запалену свічку отримав керівник майбутньої 27-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба від учнів столичної школи 207 – представників скаутського формування Національної організації скаутів України.

Інформується, що цей вогонь був доставлений із Вифлеєму до Австрії, а потім до Польщі, де його і передали українським скаутам. Крім того, стало відомо, що українські полярники запалять цю свічку у каплиці святого Володимира, розташованій на станції "Академік Вернадський".

[ + – ] Скаути

Зі свого боку Юрій Отруба заявив, що йому дуже приємно отримати цей символічний вогонь миру та світла.

Повідомляється, що полярники вирушать на станцію навесні, а пробудуть там цілий рік.

Також він висловив переконання, що Вифлеємський вогонь миру, який стане незримим духовним зв'язком, є надзвичайно важливим для кожного зимівника, бо на цілий рік станція "Академік Вернадський" стає для них другою домівкою.

Що за Вифлеємський вогонь?

Акцію передачі Вифлеємського вогню було засновано ще 1988 року Австрійською телерадіокомпанією ORF як благодійний вчинок. Його метою було донести світло із символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом.

Раніше ми повідомляли, що українські священики стали свідками традиційного дива, яке символізує вихід Ісуса Христа з труни після воскресіння.