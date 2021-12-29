Украинские полярники доставят на станцию "Академик Вернадский" огонь мира (фото)

Известно, что огонь был доставлен из Вифлеема в Австрию, а оттуда — в Польшу, где его передали украинцам. Гореть огонь будет станции в часовне святого Владимира.

Вифлеемский огонь мира, который постоянно горит в Вифлееме, в месте рождения Иисуса Христа, передали украинским полярникам. Они доставят его до украинской антарктической станции "Академик Вернадский", сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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[ + – ] скауты передали огонь

Отмечается, что запаленную свечу получил руководитель будущей 27-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от учащихся столичной школы 207 – представителей скаутского формирования Национальной организации скаутов Украины.

Информируется, что этот огонь был доставлен из Вифлеема в Австрию, а потом в Польшу, где его и передали украинским скаутам. Кроме того, стало известно, что украинские полярники запалят данную свечу в часовне святого Владимира, расположенной на станции "Академик Вернадский".

[ + – ] Скауты

В свою очередь, Юрий Отруба заявил, что ему очень приятно получить этот символичный огонь мира и света.

Сообщается, что полярники отправятся на станцию весной, а пробудут там целый год.

Также он выразил убеждение, что Вифлеемский огонь мира, который станет незримой духовной связью, чрезвычайно важен для каждого зимовника, потому что на целый год станция "Академик Вернадский" становится для них вторым домом.

Что за Вифлеемский огонь?

Акция передачи Вифлеемского огня была основана еще в 1988 году Австрийской телерадиокомпанией ORF как благотворительный поступок. Его целью было донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома.

Ранее мы сообщали, что украинские священники стали свидетелями традиционного чуда, которое символизирует выход Иисуса Христа из гроба после воскрешения.