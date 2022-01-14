Знесення гуртожитку та махінації із землею: НАНУ прокоментувала низку гучних скандалів у Києві

Активісти та журналісти, як стверджують в академії наук, не повинні дозволяти собі робити некоректні висловлювання на адресу організації. НАНУ, коментуючи скандали, нагадала про відповідальність за наклеп та неправдиву інформацію.

Національна академія наук України вирішила прокоментувати кілька скандалів, пов'язаних з майном державної організації. Офіційна заява була опублікована пресслужбою НАНУ.

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Скандал з НАНУ — махінації з майном комплексу "Феофанія"

Зокрема, академія наук пояснила ситуацію з директором лікувально-профілактичного комплексу "Феофанія" Олександром Демченком, який був звільнений після сумнівних операцій із майном.

Під час перевірки було встановлено, що керівник держпідприємства зловживав посадовими повноваженнями — чиновник протиправно передав своєму племіннику будівлю санаторію на довгострокову оренду, перетворивши його на готель. Як розповіли в НАНУ, інформація про діяльність готелю була доступна на сервісі пошуку житла Booking.

"Демченко перешкоджав роботі комісії, відмовляючись надавати фінансові документи. А після офіційного звільнення незаконно проник у будівлю санаторію та виніс усі установчі документи "Феофанії", печатки, штампи, бухгалтерську документацію, кадрові документи, що було зафіксовано камерами відеоспостереження, а інформація про це передана до поліції, яка внесла відомості до ЄРДР", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Директора санаторію "Феофанія" Олександра Демченка звільнили через махінації із землею

Пресслужба НАНУ наголосила, що лікувально-профілактичний комплекс "Феофанія" наразі має мільйонні борги з комуналки та податків, а сама будівля санаторію під податковою заставою.

В академії наук запевняють, що інформація в ЗМІ про те, що академік Володимир Радченко здійснив рейдерське захоплення медустанови, не відповідає дійсності.

Будівлю санаторію, про яку писали журналісти, у 2018 році було передано на баланс держустанови "Інститут еволюційної екології НАН України", а колишній керівник "Феофанії" Олександр Демченко, як запевняють у пресслужбі НАНУ, зумів протиправно передати більшу частину комплексу в довгострокову оренду. Однак, нерухомість пізніше була повернута в державну власність.

Скандал з НАНУ — звинувачення в рейдерстві щодо академіка Володимира Радченка

Як запевнили в академії наук, звинувачення в "дерибані" території парку садово-паркового мистецтва "Феофанія" є наклепом. За весь час його директорства межі парку не змінювалися і жодної ділянки нікому не передавали.

"Попри перешкоди з боку місцевих чиновників, Радченко зміг належним чином зареєструвати всі 10 земельних ділянок парку, закріплених за держустановою "Інститут еволюційної екології НАН України", а це у свою чергу має унеможливити брудні угоди з цими державними земельними ділянками", — продовжили у пресслужбі.

[ + – ] Академіка НАНУ Володимира Радченка звинуватили в "дерибані" землі "Феофанії"

Скандал з НАНУ — історія із земельною ділянкою в Голосіївському районі

Земельна ділянка, на якій розташований горіховий сад, не входила до складу парку та не враховувалася на балансі держустанови "Інститут еволюційної екології НАН України". За рішенням виконкому київської міськради від 1958 року, Інституту ботаніки було виділено земельну ділянку площею 35,0 га у Феофанії в Московському районі під будівництво житлового будинку. Відповідно до постанови, ця земля до 2001 року перебувала в розпорядженні зазначеного інституту. На цій земельній ділянці, як розповідають у НАНУ, проводилися дослідження горіхових дерев, але згодом цю роботу було припинено, а ділянку передано заповідному господарству "Феофанія", яке, у свою чергу, ніяк не стежило за станом насаджень.

Результати досліджень "Київзеленбуд", проведені у 2006 році, показали, що на земельній ділянці було багато мертвих дерев. Уже у 2016 році, за рішенням київської міської ради, територію було визначено під забудову висотними будинками та передано НАНУ.

[ + – ] Знищений горіховий сад у Голосіївському районі Києва

"НАНУ закликає шановних активістів та захисників навколишнього середовища дотримуватись відповідальної поведінки та коректних висловлювань, а журналістів — дотримуватися професійних стандартів журналістської етики. Також звертаємо увагу, що поширення брехливої інформації є протиправними діями, за які можуть притягнути до юридичної відповідальності", — додали в пресслужбі.

Скандал з НАНУ — знесення гуртожитку на вулиці Метрологічній

11 січня видання "Лівий берег" опублікувало матеріал, у якому порушило питання знесення житлового гуртожитку в Голосіївському районі Києва. Будівля належала НАНУ, а в гуртожитку протягом 20 років проживали люди. За даними журналістів, люди не знали про плани забудовника "КСМ-Груп" — паркан по периметру будівлі виник буквально за одну годину.

Галина, яка проживала в гуртожитку, розповіла, що їм не передавали жодних документів про підготовку до знесення. Влітку 2021 року мешканцям вимкнули газ та електроенергію.

Крім того, на сайті Голосіївської районної держадміністрації також не було жодного попередження про знесення будівлі. Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей, серед яких колишні співробітники НАНУ.

[ + – ] НАНУ прокоментувала скандал зі знесенням гуртожитку в Києві Фото: Лівий берег

[ + – ] НАНУ прокоментувала скандал зі знесенням гуртожитку в Києві Фото: Лівий берег

Уже 12 січня Національна академія наук прокоментувала знесення будівлі на вулиці Метрологічній. За даними пресслужби, будівля була на балансі НАНУ, але у 2016 році її визнали непридатною для експлуатації. Академія наук також звинуватила мешканців у "незаконному захопленні" будівлі.

"Вони (жителі — ред.) не є співробітниками НАНУ і не перебувають з академією в жодних юридичних правовідносинах. Їм, як і іншим, також було запропоновано переселення до інших гуртожитків, проте вони наполягали на отриманні квартир у новобудовах… Наразі ці люди вже не проживали постійно у приміщенні гуртожитку, а лише приходили на денне чергування", — запевнили у пресслужбі.

Академія ще раз наголосила, що будівля гуртожитку перебувала в аварійному стані, а його конструктивні елементи було зношено. Знесення будівлі в НАНУ пояснили тим, що вартість відновлення та реконструкції гуртожитку значно перевищує вартість будівництва нового.

Зазначимо, що у знесенні гуртожитку на вулиці Метрологічній взяли участь представники забудовника "КСМ-Груп" — компанії, від якої президент Володимир Зеленський видав сертифікати на квартири постраждалим внаслідок вибуху житлового будинку на Позняках.