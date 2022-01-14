Снос общежития и махинации с землей: НАНУ прокомментировала ряд громких скандалов в Киеве

Активисты и журналисты, как утверждают в академии наук, не должны позволять себе делать некорректные высказывания в адрес организации. НАНУ, комментируя скандалы, напомнила об ответственности за клевету и ложную информацию.

Национальная академия наук Украины решила прокомментировать несколько скандалов, связанных с имуществом государственной организации. Официальное заявление было опубликовано пресс-службой НАНУ.

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Скандал с НАНУ — махинации с имуществом комплекса "Феофания"

В частности, академия наук объяснила ситуацию с директором лечебно-профилактического комплекса "Феофания" Александром Демченко, который был уволен после сомнительных операций с имуществом.

В ходе проверки было установлено, что руководитель госпредприятия злоупотреблял должностными полномочиями — чиновник противоправно передал своему племяннику здание санатория в долгосрочную аренду, превратив его в отель. Как рассказали в НАНУ, информация о деятельности гостиницы была доступна на сервисе по поиску жилья Booking.

"Демченко препятствовал работе комиссии, отказываясь предоставлять финансовые документы. А после официального увольнения незаконно проник в здание санатория и вынес все учредительные документы "Феофании", печати, штампы, бухгалтерскую документацию, кадровые документы, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а информация об этом передана в полицию, которая внесла сведения в ЕРДР", — говорится в сообщении.

[ + – ] Директора санатория "Феофания" Александра Демченко уволили из-за махинаций с землей

Пресс-служба НАНУ подчеркнула, что лечебно-профилактический комплекс "Феофания" сейчас имеет миллионные долги по коммуналке и налогам, а само здание санатория находится под налоговым залогом.

В академии наук уверяют, что информация в СМИ о том, что академик Владимир Радченко совершил рейдерский захват медучреждения, не соответствует действительности.

Здание санатория, о котором писали журналисты, в 2018 году было передано на баланс госучреждения "Институт эволюционной экологии НАН Украины", а бывший руководитель "Феофании" Александр Демченко, как уверяют в пресс-службе НАНУ, сумел противоправно передать большую часть комплекса в долгосрочную аренду. Однако, недвижимость позже была возвращена в государственную собственность.

Скандал с НАНУ — обвинения в рейдерстве в отношении академика Владимира Радченко

Как заверили в академии наук, обвинения в "дерибане" территории парка садово-паркового искусства "Феофания" является клеветой. За все время его директорства границы парка не изменялись и ни одного участка никому не передавали.

"Несмотря на преграды со стороны местных чиновников, Радченко смог надлежащим образом зарегистрировать все 10 земельных участков парка, закрепленных за госучреждением "Институт эволюционной экологии НАН Украины", а это в свою очередь должно сделать невозможным грязные сделки с этими государственными земельными участками", — продолжили в пресс-службе.

[ + – ] Академика НАНУ Владимира Радченко обвинили в "дерибане" земли "Феофании"

Скандал с НАНУ — история с земельным участком в Голосеевском районе

Земельный участок, на котором находился ореховый сад, не входил в состав парка и не учитывался на балансе госучреждения "Институт эволюционной экологии НАН Украины". По решению исполкома киевского горсовета от 1958 года, Институту ботаники был выделен земельный участок площадью 35,0 га в Феофании в Московском районе под строительство жилого дома. Согласно постановлению, эта земля до 2001 года находилась в распоряжении указанного института. На этом земельном участке, как рассказывают в НАНУ, проводились исследования ореховых деревьев, но впоследствии эта работа была прекращена, а участок передали заповедному хозяйству "Феофания", которое, в свою очередь, никак не следило за состоянием насаждений.

Результаты исследований "Киевзеленбуд", проведенные в 2006 году, показали, что на земельном участке находилось много мертвых деревьев. Уже в 2016 году, по решению киевского городского совета, территория была определена под застройку высотными домами и передана НАНУ.

[ + – ] Уничтоженный ореховый сад в Голосеевском районе Киева

"НАНУ призывает уважаемых активистов и защитников окружающей среды соблюдать ответственное поведение и корректные высказывания, а журналистов — соблюдать профессиональные стандарты журналистской этики. Также обращаем внимание, что распространение лживой информации является противоправными действиями, за которые могут привлечеть к юридической ответственности", — добавили в пресс-службе.

Скандал с НАНУ — снос общежития на улице Метрологической

11 января издание "Левый берег" опубликовало материал, в котором затронуло вопрос сноса жилого общежития в Голосеевском районе Киева. Здание принадлежало НАНУ, а в общежитии в течение 20 лет проживали люди. По данным журналистов, люди не знали о планах застройщика "КСМ-Груп" — забор по периметру здания возник буквально за один час.

Галина, которая проживала в общежитии рассказала, что им не передавали никаких документов о готовящемся сносе. Летом 2021 года жильцам отключили газ и электроэнергию.

Помимо этого, на сайте Голосеевской районной госадминистрации также не было никакого предупреждения о сносе здания. Всего в общежитии были прописаны 15 семей, среди которых — бывшие сотрудники НАНУ.

[ + – ] НАНУ прокомментировала скандал со сносом общежития в Киеве Фото: Левый берег

[ + – ] НАНУ прокомментировала скандал со сносом общежития в Киеве Фото: Левый берег

Уже 12 января Национальная академия наук прокомментировала снос здания на улице Метрологической. По данным пресс-службы, здание было на балансе НАНУ, но в 2016 году его признали непригодным для эскплуатации. Академия наук также обвинила жильцов в "незаконном захвате" здания.

"Они (жильцы — ред.) не являются сотрудниками НАНУ и не состоят с академией ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселение в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках… На данный момент эти люди уже не проживали постоянно в помещении общежития, а только приходили на дневное дежурство", — заверили в пресс-службе.

Академия еще раз отметила, что здание общежития находилось в аварийном состоянии, а его конструктивные элементы были изношены. Снос здания в НАНУ объяснили тем, что стоимость восстановления и реконструкции общежития значительно превышает стоимость строительства нового.

Отметим, что в сносе общежития на улице Метрологической участвовали представители застройщика "КСМ-Груп" — компании, от которой президент Владимир Зеленский выдал сертификаты на квартире пострадавшим в результате взрыва жилого дома на Позняках.