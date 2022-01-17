У Дніпрі поховають водія BlaBlaCar, убитого майже 6 років тому (фото)

Львів'янин зник у квітні 2016 року дорогою до Києва. У дорогу він узяв попутників, яких знайшов на популярному сервісі BlaBlaCar.

Через 6 років після вбивства тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова передадуть родичам на поховання. Слідство провело всі необхідні експертизи. Про це повідомила мати загиблого Ольга Король на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Тарас Позняков

"Завершено необхідні експертизи і ми можемо забрати нашого сина. …відспівування пройде 20 січня у Свято-Михайлівському соборі Києва о 13.00", — написала мати Познякова. Повідомляється, що відспівування загиблого пройде в Києві, а похорон — у Дніпрі.

Що сталося з водієм BlaBlaCar?

У квітні 2016 року львів'янин Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі. Він виїхав зі Львова, а в дорогу взяв супутників, яких знайшов на сервісі BlaBlaCar. До місця призначення Позняков так і не доїхав, надалі поліція знайшла його автомобіль зі слідами крові.

У 2016 році тіло загиблого водія BlaBlaCar оперативники СБУ знайшли за допомогою спецтехніки Міноборони поблизу траси "Житомир-Київ".

За підозрою у вбивстві затримали колишнього учасника "Правого сектору" Дмитра Голуба.

Основним підозрюваним у справі про вбивство водія BlaBlaCar проходив Кінгісеп Луан. Але він загинув від саморобного вибухового пристрою, що розірвався в київській квартирі.

[ + – ] Дмитро Голуб, засуджений до довічного ув'язнення.

Суд засудив Дмитра Голуба до довічного ув'язнення. Свою провину чоловік визнав лише у частині викрадення автомобіля. Під час судового процесу ексбоєць "Правого сектору" заявляв про порушення прав, посилаючись на те, що його нібито не вислухали. Через неповагу до суду — хамську поведінку, загрози та вживання обсценної лексики — підозрюваному навіть заборонялося брати участь у засіданнях на пів року.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховний суд України залишив у силі рішення попередньої інстанції про те, що Дмитро Голуб має відбути довічне ув'язнення за звинуваченням у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.