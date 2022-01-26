"Чий там прапор висить, того й Крим": депутат під Харковом потрапив у скандал (відео)

Інцидент стався у момент, коли Денис Штейман перебував у кабінеті мера міста Ізюм. Згодом депутат вибачився і звинуватив місцеву владу у спробі провокації.

У місті Ізюм Харківської області місцевий депутат від партії ОПЗЖ Денис Штейнман поділився своїми міркуваннями щодо приналежності анексованого Росією Криму. Народний обранець заявив, що Крим належить країні, яка встановила прапор на території півострова. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харків".

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Штейнман зробив таку заяву, перебуваючи у кабінеті міського мера. На запитання журналістів "Чий Крим?" депутат дав таку відповідь: "Чий там прапор висить, того й Крим".

Згодом він спробував спростувати свої слова та записав ще один ролик. Місцеву владу депутат звинуватив у спробі провокації: нібито частину його відповіді вирізали.

"Порізали моє відео, зліпили зі шматочків, що нібито я кажу, що Крим російський. Але це повна дурня, я чітко дав зрозуміти цим "папугам", що там висить російський окупаційний прапор. А Крим завжди був і є українським", — сказав Штейнман.

Реакція СБУ

Тим часом, інцидент прокоментувало керівництво обласного управління СБУ, повідомивши, що якщо буде звернення і за наявності доказової бази для складу злочину, з боку силовиків буде негайна реакція.

Раніше Фокус повідомляв, що глава ВМС Німеччини пішов у відставку після скандальної заяви про Крим. Кай-Ахім Шенбах висловився про те, що Україні "не вдасться повернути тимчасово окупований Крим".