"Чей там флаг висит, того и Крым": депутат под Харьковом угодил в скандал (видео)

Инцидент произошел в момент, когда Денис Штейман находился в кабинете мэра города Изюм. Спустя время депутат извинился и обвинил местные власти в попытке провокации.

В городе Изюм Харьковской области местный депутат от партии ОПЗЖ Денис Штейнман поделился своими соображениями насчет принадлежности аннексированного Россией Крыма. Народный избранник заявил, что Крым принадлежит той стране, которая установила флаг на территории полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

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Штейнман сделал такое заявление, находясь в кабинете городского мэра. На вопрос журналистов "Чей Крым?" депутат дал такой ответ: "Чей там флаг висит, того и Крым".

Спустя время он попытался опровергнуть свои слова и записал еще один ролик. Местных властей депутат обвинил в попытке провокации: якобы часть его ответа вырезали.

"Порезали мое видео, слепили из кусочков, что якобы я говорю, что Крым российский. Но это полный бред, я четко дал понять этим "попугаям", что там висит российский оккупационный флаг. А Крым всегда был и есть украинским", — сказал Штейнман.

Реакция СБУ

Между тем, инцидент прокомментировало руководство областного управления СБУ, сообщив, что если последует обращение и при наличии доказательной базы для состава преступления, со стороны силовиков последует незамедлительная реакция.

Ранее Фокус сообщал, что глава ВМС Германии ушел в отставку после скандального заявления о Крыме. Кай-Ахим Шенбах высказался о том, что Украине "не удастся вернуть временно оккупированный Крым".