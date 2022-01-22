Глава ВМС Германии подал в отставку после скандального заявления о Крыме, - СМИ

Кай-Ахим Шенбах возглавлял военно-морские силы Германии с марта прошлого года. Теперь этот пост достанется его заместителю.

Глава военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах 22 января ушел в отставку после высказывания о том, что Украине "не удастся вернуть временно оккупированный Крым". Об этом стало известно немецкому таблоиду Bild.

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Решение Шенбаха приняли министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор немецких вооруженных сил Эберхард Цорн. Представителей бундестага уже проинформировали об этом решении.

Шенбах возглавлял военно-морские силы Германии с марта прошлого года, он уходит в отставку после противоречивых заявлений по поводу конфликта в Украине.

Преемником Шенбаха станет его заместитель, контр-адмирал Ян Кристиан.

[ + – ] Ян Кристиан возглавлял силы операции "Аталанта" по борьбе с актами пиратства Фото: bild.de

Родом из Шлезвиг-Гольштейна он прослужил в бундесвере довольно долгое время. В 2016 году Кристиан возглавил силы операции "Аталанта" по борьбе с актами пиратства в качестве командующего силами — миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Кристиан будет руководить ВМС Германии до избрания постоянного руководителя ведомства.

Отметим, что перед тем, как подать в отставку, Шенбаха вызвали в МИД Германии, чтобы провести с ним "разъяснительную беседу". В Минобороны говорили ему о необходимости публичных извинений.

После этого Шенбах у себя в Twitter извинился за высказывание об Украине. В свое оправдание он написал, что его заявления в индийским аналитическом центре отражали личное мнение, а не официальную позицию.