"Это – личное мнение": глава ВМС Германии извинился за слова про Крым

После разглашения ситуации в СМИ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уточнил, что его слова о том, что Крым "останется навсегда в составе России" не являются официальной позицией Германии.

Глава военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах извинился в своем Twitter за высказывание о том, что украинский Крым "останется навсегда в составе России".

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"Мои заявления о политике безопасности в индийским аналитическом центре отражали личное мнение на тот момент. Они никак не соответствуют официальной позиции", – отметил немецкий военный.

Далее он признал, что "неаккуратно" и ошибочно оценил ситуацию.

"Я не должен был так поступать, это была явная ошибка", – написал он.

Немецкий журнал Spiegel сообщил, что Шенбаха вызывали в МИД Германии на "разъяснительную беседу". Минобороны Германии сообщило главе ВМС о необходимости публичных извинений.

Высказывания Шенбаха об Украине могут стоить ему карьере в вооруженных силах Германии, писали журналисты издания.

Напомним, глава военно-морских сил Германии заявлял, что "Украина потеряла Крым и никогда не получит его обратно". Он также говорил о том, что Украине еще рано вступать в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что такие высказывания идут вразрез с двухсторонними отношениями и сложившейся ситуации с безопасностью в регионе.

Фокус уже писал, что РФ к 19 января собрала на границе с Украиной 104 тыс. военных.

Отметим, что на фоне увеличения военной напряженности у границ Украины и РФ Испания направила боевые корабли в Черное и Средиземное моря. В Мадриде также думают над переброской истребителей в Болгарию.