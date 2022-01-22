"Це – особиста думка": голова ВМС Німеччини вибачився за слова про Крим

Після розголошення ситуації у ЗМІ віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах уточнив, що його слова про те, що Крим "залишиться назавжди у складі Росії" не є офіційною позицією Німеччини.

Голова військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах вибачився у своєму Twitter за висловлювання про те, що український Крим "залишиться назавжди у складі Росії ".

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"Мої заяви про безпеку в індійському аналітичному центрі відображали особисту думку на той момент. Вони ніяк не відповідають офіційній позиції", — зазначив німецький військовий.

Далі він визнав, що "неакуратно" та помилково оцінив ситуацію.

"Я не повинен був так чинити, це була очевидна помилка", — написав він.

Німецький журнал Spiegel повідомив, що Шенбаха викликали в МЗС Німеччини на "роз'яснювальну бесіду". Міноборони Німеччини повідомило голову ВМС про необхідність публічних вибачень.

Висловлювання Шенбаха про Україну можуть коштувати йому кар'єру у збройних силах Німеччини, писали журналісти.

Нагадаємо, глава військово-морських сил Німеччини заявляв, що "Україна втратила Крим і ніколи не отримає його назад". Він також говорив про те, що Україні ще рано вступати до НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь заявив, що такі висловлювання суперечать двостороннім відносинам і ситуації з безпекою в регіоні.

Фокус уже писав, що РФ до 19 січня зібрала на кордоні з Україною 104 тис. військових.

Зазначимо, що на тлі збільшення військової напруженості біля кордонів України та РФ Іспанія направила бойові кораблі до Чорного та Середземного моря. У Мадриді також думають над перекиданням винищувачів до Болгарії.