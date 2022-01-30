Прикидався дівчиною. Поліція затримала хлопця за шахрайство на сайтах знайомств

Шахрай пропонував чоловікам купити квитки на концерт чи кіно, а потім надсилав посилання на сайти, де жертви вводили дані своїх карток.

В Харкові 20-річний хлопець вдавав з себе дівчат на сайтах знайомств та привласнював гроші чоловіків. Юнак пропонував своїм жертвам відвідати разом концерт чи кіно, а потім надсилав посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків та викрадав кошти з їхніх банківських карток, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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За інформацією правоохоронців, зловмисник розміщував оголошення на сайтах знайомств та спілкувався з потерпілими від імені дівчини. Під час листування він пропонував довірливим чоловікам провести час разом, відвідавши якийсь культурний захід та надсилав їм у месенджері посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків. Під час купівлі квитків жертви заповнювали форму і зазначали там реквізити своїх банківських карток (СVV-код, термін дії). В такий спосіб хлопець отримував доступ до персональних даних та приватної інформації щодо банківських карток чоловіків та за допомогою різноманітних платіжних систем перераховував їхні гроші на свої рахунки.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання шахрая, та вилучили в нього мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

[ + – ] Поліція вилучила банківські карти

Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до шахрайської схеми, та оглядають вилучену техніку. Також з’ясовують, скільки людей постраждало та загальну суму завданих збитків.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, фішинговий сайт – це фальшивий сайт, який повністю копіює реальний веб-ресурс. Різниця може полягати лише в одній літері або символі url-адреси сайту. Коли на такому сайті користувач вводить особисті дані, наприклад, банківські реквізити, шахраї отримують його конфіденційну інформацію.

Раніше Фокус писав про те, що шахраї розсилали листи з вірусами від імені Нацполіції. Зловмисники ховали в архів шкідливе ПЗ, яке викачує та пересилає хакерам особисті дані з комп'ютера жертви.

Також хакер виставив на продаж персональні дані громадян України, за його словами, отримані із державного сервісу "Дія". Оприлюднена база даних містила імена, номери телефонів, ІПН та паспортні дані. Злочинці продавали її за 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що таке фішинг і як українцям уберегтися від нього. Проблема фішингу в Україні вкрай серйозна і вимагає обачності з боку кожного користувача інтернету.