Притворялся девушкой. Полиция задержала парня за мошенничество на сайтах знакомств

Мошенник предлагал мужчинам купить билеты на концерт или в кино, а затем посылал ссылки на сайты, где жертвы вводили данные своих карт.

В Харькове 20-летний парень притворялся девушкой на сайтах знакомств и присваивал деньги мужчин. Юноша предлагал своим жертвам посетить вместе концерт или кино, а затем отправлял ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов и похищал средства с их банковских карт, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По информации правоохранителей, злоумышленник размещал объявления на сайтах знакомств и общался с потерпевшими от имени девушки. Во время переписки он предлагал доверчивым мужчинам провести время вместе, посетив какое-то культурное мероприятие и отправлял им в мессенджере ссылку на фишинговый сайт по продажам онлайн-билетов. При покупке билетов жертвы заполняли форму и указывали там реквизиты своих банковских карт (СVV-код, срок действия). Таким образом, парень получал доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах мужчин и с помощью различных платежных систем перечислял их деньги на свои счета.

Полицейские провели обыск по месту жительства мошенника и изъяли у него мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.

[ + – ] Полиция изъяла банковские карты

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к мошеннической схеме, и осматривают изъятую технику. Также выясняют, сколько людей пострадало и общую сумму нанесенного ущерба.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Отметим, фишинговый сайт – это фальшивый сайт, полностью копирующий реальный веб-ресурс. Разница может заключаться только в одной букве или символе url-адреса сайта. Когда на таком сайте пользователь вводит личные данные, например, банковские реквизиты, мошенники получают его конфиденциальную информацию.

Ранее Фокус писал о том, что мошенники рассылали письма с вирусами от имени Нацполиции. Злоумышленники прятали в архив вредоносное ПО, которое скачивает и пересылает хакерам личные данные с компьютера жертвы.

Также хакер выставил на продажу персональные данные граждан Украины, по его словам, полученные из государственного сервиса Действие. Обнародованная база данных содержала имена, номера телефонов, ИНН и паспортные данные. Преступники продавали ее за 15 тысяч долларов.

Напомним, Фокус рассказывал, что такое фишинг и как украинцам уберечься от него. Проблема фишинга в Украине очень серьезна и требует осмотрительности со стороны каждого пользователя интернета.