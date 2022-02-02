Стрілянина біля СБУ: у мережі з'явилися нові кадри бійки біля обмінника на Володимирській (відео)
Як повідомляють ЗМІ, під час бійки між націоналістами та охоронцями, прогримів постріл, від чого один із учасників конфлікту отримав поранення. Його забрали в кареті швидкої допомоги.
З'явилися нові кадри стрілянини в центрі Києва, що сталася сьогодні на вулиці Володимирській, 23. Як повідомляє Pavlovsky NEWS, інцидент стався між охоронцями обмінника та націоналістами, серед яких був ветеран АТО Олексій Сердюк.
Журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що націоналісти мали претензії до обмінника, у якому нібито відбуваються незаконні транзакції щодо фінансування "озброєних угруповань ЛДНР".
Загалом приїхало близько 30 людей, які вискочили з автобуса та влаштували бійку. Стрілянина в центрі Києва почалася через одного з учасників бійки. Імовірно, ветеран АТО Олексій Середюк отримав поранення.
Також повідомляється, що потерпілого забрали в кареті швидкої допомоги, проте про його стан і характер поранення не повідомляється, оскільки медики послалися на медичну таємницю.
До місця стрілянини в центрі Києва виїхали співробітники правоохоронних органів та спецпризначенці, які готові були штурмувати будівлю, де всередині залишилося кілька людей, які почали бійку.
За останніми даними, штурму не буде — після переговорів між силовиками та учасниками конфлікту їх помістили до поліцейського автобуса, який спеціально підігнали до входу в обмінний пункт.
Нагадаємо, що сьогодні неподалік головного управління СБУ в Києві біля обмінного пункту сталася бійка, яка закінчилася застосуванням вогнепальної зброї. За попередніми даними, внаслідок конфлікту був поранений ветеран АТО Олексій Сердюк.