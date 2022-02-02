Стрельба возле СБУ: в сети появились новые кадры потасовки возле обменника на Владимирской (видео)

Как сообщают СМИ, во время потасовки между националистами и охранниками, прогремел выстрел, от чего один из участников конфликта получил ранение. Его увезли в карете скорой помощи.

Появились новые кадры стрельбы в центре Киева, произошедшей сегодня на улице Владимирской, 23. Как сообщает Pavlovsky NEWS, инцидент произошел между охранниками обменника и националистами, в числе которых находился ветеран АТО Алексей Сердюк.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что националисты имели претензии к обменнику, в котором якобы проходят незаконные транзакции по финансированию "вооруженных группировок ЛДНР".

Всего приехало около 30 человек, которые выскочили из автобуса и устроили потасовку. Стрельба в центре Киева началась из-за одного из участников драки. Предположительно, ветеран АТО Алексей Середюк получил ранения.

Также сообщается, что пострадавшего увезли в карете скорой помощи, однако о его состоянии и характере ранения не сообщается, поскольку медики сослались на медицинскую тайну.

[ + – ] Полиция оцепила место происшествия - ведутся следственные действия

[ + – ] Пострадавшего в драке госпитализировали

[ + – ] На месте происшествия проходит расследования обстоятельств стрельбы

К месту стрельбы в центре Киева выехали сотрудники правоохранительных органов и бойцы спецназа, которые готовы были штурмовать здание, где внутри остались несколько человек, затеявших драку.

По последним данным, штурма не будет — после переговоров между силовиками и участниками конфликта их поместили в полицейский автобус, который специально подогнали ко входу обменного пункта.

Напомним, что сегодня недалеко от главного управления СБУ в Киеве возле обменного пункта произошла потасовка, которая закончилась применением огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате конфликта был ранен ветеран АТО Алексей Сердюк.