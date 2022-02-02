В Киеве возле СБУ произошла перестрелка (видео)

По предварительным данным, во время перестрелки был ранен ветеран АТО Алексей Сердюк.

В Киеве возле обменного пункта на улице Владимирской, который расположен недалеко от СБУ, были слышна стрельба и замечены вооруженные люди. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

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На видео вооруженный мужчина в окружении нескольких человек размахивает автоматом — вероятно между ними произошел конфликт.

"Уже третий раз, в том числе и сегодня, какие то лица бегают с автоматами. Какая-то драка, какие-то митинги…Полиция, СБУ, вы же тут в 200 метрах все, слышали выстрелы?", — спрашивают авторы поста.

Некоторые СМИ предполагают, что возле пункта обмена валют ранили ветерана АТО Алексея Сердюка. Сообщается, что правоохранители подтвердили факты стрельбы на Владимирской, а на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Напомним, что 25 января недалеко от здания СБУ произошла перестрелка между инкасатором и членами одной из общественных организаций. Один из сотрудников инкассационной службы воспринял действия членов организации как нападение на обменный пункт и открыл стрельбу.

В Святошинском районе столицы в результате перестрелки был ранен гражданин Грузии, имевший судимость. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.