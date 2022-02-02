У Києві біля СБУ сталася стрілянина (відео)

За попередніми даними, під час перестрілки було поранено ветерана АТО Олексія Сердюка.

У Києві біля обмінного пункту на вулиці Володимирській, який розташований неподалік СБУ, було чутно стрілянину та помічені озброєні люди. Відео пригоди опублікував Telegram-канал "Київ оперативний".

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На відео озброєний чоловік в оточенні кількох людей розмахує автоматом — ймовірно, між ними стався конфлікт.

"Уже втретє, зокрема й сьогодні, якісь особи бігають з автоматами. Якась бійка, якісь мітинги... Поліція, СБУ, ви ж тут за 200 метрів усі, чули постріли?", — запитують автори поста.

Деякі ЗМІ припускають, що біля пункту обміну валют поранили ветерана АТО Олексія Сердюка. Повідомляється, що правоохоронці підтвердили факти стрілянини на Володимирській, а на місці пригоди працює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, що 25 січня неподалік будівлі СБУ сталася перестрілка між інкасатором і членами однієї з громадських організацій. Один із співробітників інкасаційної служби сприйняв дії членів організації як напад на обмінний пункт та відкрив стрілянину.

У Святошинському районі столиці в результаті перестрілки було поранено громадянина Грузії, який мав судимість. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані.