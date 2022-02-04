Київський Інститут раку реконструюють за програмою Зеленського "Велике будівництво" – головлікар

Національний інститут раку у Києві готується до капітальної реконструкції та будівництва в межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це розповів головний лікар Андрій Безносенко в інтерв’ю виданню "Главком".

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Він зазначив, що до недавнього часу закладу не вистачало коштів на оновлення відділення променевої терапії, але тепер – завдяки "Великому будівництву" – заплановане зведення п’яти нових корпусів. Там пацієнтам Інституту буде надано "абсолютно весь спектр онкологічних послуг", каже Безносенко.

Крім цього, планується оновлення всієї матеріальної бази, капітальні ремонти наявних корпусів задля покращення умов пацієнтів і лікарів.

"Якщо вдасться реалізувати цей проєкт, у нас буде найбільший та водночас найтехнологічніший медичний заклад в Україні", — впевнений Безносенко.

Головний лікар розповів, що робота по оновленню технічної бази Інституту триває з минулого року. "В 2021-му ми отримали з бюджету понад 800 млн грн на нове обладнання. Такого не було ніколи за всю 100-річну історію нашого інституту", – зазначив він.

Безносенко констатував: "В листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн – придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій. Тому фактично в 2021 році відбулося оновлення матеріальної бази Інституту в обсягах, на які лікарі та пацієнти давно розраховували".

Загалом у рамках програми "Велике будівництво" відновлено та обладнано новітньою технікою цілий ряд медичних закладів. Координатор програми, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко зазначає, що уже побудовано 200 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях, а також 600 повноцінних сільських амбулаторій.