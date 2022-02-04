Киевский Институт рака реконструируют по программе Зеленского "Большая стройка" — главврач

Национальный институт рака в Киеве готовится к капитальной реконструкции и строительству в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом рассказал главный врач Андрей Безносенко в интервью изданию "Главком".

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Он отметил, что до недавнего времени учреждению не хватало средств на обновление отделения лучевой терапии, но теперь благодаря "Большой стройке" запланировано возведение пяти новых корпусов. Там пациентам Института будет предоставлен "абсолютно весь спектр онкологических услуг", говорит Безносенко.

Кроме этого, планируется обновление всей материальной базы, капитальный ремонт имеющихся корпусов для улучшения условий пациентов и врачей.

"Если удастся реализовать этот проект, у нас будет самое крупное и одновременно наиболее технологичное медицинское учреждение в Украине", — уверен Безносенко.

Главврач рассказал, что работа по обновлению технической базы Института продолжается с прошлого года. "В 2021 году мы получили из бюджета более 800 млн грн на новое оборудование. Такого никогда не было за всю 100-летнюю историю нашего института", – отмечает он.

Безносенко констатировал: "В ноябре-декабре Институт рака закупил оборудование почти на 800 млн грн – приобрели новый линейный ускоритель, аппараты для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопические, лапароскопические стойки, лабораторное оборудование, оборудование для диагностики и операций. Поэтому фактически в 2021 году произошло обновление материальной базы Института в объемах, на которые врачи и пациенты давно рассчитывали".

В целом в рамках программы "Большая стройка" восстановлен и оборудован новейшей техникой целый ряд медицинских учреждений. Координатор программы, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко отмечает, что в настоящее время построено 200 современных приемных отделений в опорных больницах, а также 600 полноценных сельских амбулаторий.