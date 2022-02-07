На об'їзній Житомира цього року почнеться "Велике будівництво"

На трасі М-06 Київ-Чоп цього року розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира. Відновлення цієї частини міжнародної траси включили до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це повідомляє Житомирська ОДА.

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Наразі триває прийом тендерних пропозицій, які прийматимуться до 21 лютого. Аукціон має відбутись 29 березня.

"У рамках програми президента "Велике будівництво" у 2022 році стартує відновлення проблемної ділянки однієї з найзавантаженіших транспортних артерій країни — траси М-06 Київ — Чоп", — йдеться у повідомленні ОДА.

Реконструкція охопить 22-кілометровий відрізок між населеними пунктами Іванівка та Глибочиця. Підрядник змушений буде демонтувати дорожній одяг на правому та лівому проїздах, транспортній розв’язці, примиканнях, залізобетонні труби та дорожні знаки.

Далі у планах – влаштувати земляне полотно з укріпленням тіла насипу та бокових каналів, замінити та відремонтувати залізобетонні труби та штучні споруди, влаштувати очисні споруди та дорожній одяг, укріпити узбіччя, влаштувати водоскиди, системи водовідведення, примикань та облаштувати дорогу.

У жовтні 2020 року Укравтодору довелося розірвати контракт з попереднім підрядником. Будівельні роботи, який той мав виконати упродовж 2 років, навіть по закінченні відведеного подовженого терміну були виконані на 50%.

Тим часом за два роки реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили 40% основної мережі доріг, повідомив раніше заступник керівника ОП, координатор цієї програми Кирило Тимошенко.