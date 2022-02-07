На об'їзній Житомира цього року почнеться "Велике будівництво"
На трасі М-06 Київ-Чоп цього року розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира. Відновлення цієї частини міжнародної траси включили до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це повідомляє Житомирська ОДА.
Наразі триває прийом тендерних пропозицій, які прийматимуться до 21 лютого. Аукціон має відбутись 29 березня.
"У рамках програми президента "Велике будівництво" у 2022 році стартує відновлення проблемної ділянки однієї з найзавантаженіших транспортних артерій країни — траси М-06 Київ — Чоп", — йдеться у повідомленні ОДА.
Реконструкція охопить 22-кілометровий відрізок між населеними пунктами Іванівка та Глибочиця. Підрядник змушений буде демонтувати дорожній одяг на правому та лівому проїздах, транспортній розв’язці, примиканнях, залізобетонні труби та дорожні знаки.
Далі у планах – влаштувати земляне полотно з укріпленням тіла насипу та бокових каналів, замінити та відремонтувати залізобетонні труби та штучні споруди, влаштувати очисні споруди та дорожній одяг, укріпити узбіччя, влаштувати водоскиди, системи водовідведення, примикань та облаштувати дорогу.
У жовтні 2020 року Укравтодору довелося розірвати контракт з попереднім підрядником. Будівельні роботи, який той мав виконати упродовж 2 років, навіть по закінченні відведеного подовженого терміну були виконані на 50%.
Тим часом за два роки реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили 40% основної мережі доріг, повідомив раніше заступник керівника ОП, координатор цієї програми Кирило Тимошенко.