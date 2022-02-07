На объездной Житомира в этом году начнется "Большая стройка"
На трассе М-06 Киев-Чоп в текущем году начнется реконструкция Северного обхода Житомира. Восстановление этой части международной трассы включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает Житомирская ОГА.
Сейчас идет прием тендерных предложений, которые будут приниматься до 21 февраля. Аукцион должен пройти 29 марта.
"В рамках программы президента "Большая стройка" в 2022 году стартует восстановление проблемного участка одной из самых загруженных транспортных артерий страны — трассы М-06 Киев — Чоп", — говорится в сообщении ОГА.
Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Глыбочица и Ивановка. Подрядчику придется демонтировать дорожную одежду на правом и левом проездах, транспортной развязке, примыканиях, железобетонные трубы и дорожные знаки.
Далее в планах – устроить земляное полотно с укреплением тела насыпи и боковых каналов, заменить и отремонтировать железобетонные трубы и искусственные сооружения, устроить очистные сооружения и дорожную одежду, укрепить обочину, устроить водосбросы, системы водоотвода, примыканий и обустроить дорогу.
В октябре 2020 года Укравтодору пришлось разорвать контракт с предыдущим подрядчиком. Строительные работы, которые тот должен был выполнить в течение 2 лет, даже по истечении отведенного продленного срока были выполнены на 50%.
Тем временем, за два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали 40% основной сети дорог, сообщил ранее заместитель руководителя ОП, координатор этой программы Кирилл Тимошенко.