На объездной Житомира в этом году начнется "Большая стройка"

На трассе М-06 Киев-Чоп в текущем году начнется реконструкция Северного обхода Житомира. Восстановление этой части международной трассы включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает Житомирская ОГА.

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Сейчас идет прием тендерных предложений, которые будут приниматься до 21 февраля. Аукцион должен пройти 29 марта.

"В рамках программы президента "Большая стройка" в 2022 году стартует восстановление проблемного участка одной из самых загруженных транспортных артерий страны — трассы М-06 Киев — Чоп", — говорится в сообщении ОГА.

Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Глыбочица и Ивановка. Подрядчику придется демонтировать дорожную одежду на правом и левом проездах, транспортной развязке, примыканиях, железобетонные трубы и дорожные знаки.

Далее в планах – устроить земляное полотно с укреплением тела насыпи и боковых каналов, заменить и отремонтировать железобетонные трубы и искусственные сооружения, устроить очистные сооружения и дорожную одежду, укрепить обочину, устроить водосбросы, системы водоотвода, примыканий и обустроить дорогу.

В октябре 2020 года Укравтодору пришлось разорвать контракт с предыдущим подрядчиком. Строительные работы, которые тот должен был выполнить в течение 2 лет, даже по истечении отведенного продленного срока были выполнены на 50%.

Тем временем, за два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали 40% основной сети дорог, сообщил ранее заместитель руководителя ОП, координатор этой программы Кирилл Тимошенко.