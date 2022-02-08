Польща суттєво збільшить кількість дозволів на транзит для українських перевізників

Україна та Польща напрацювали низку рішень для виходу з транспортної кризи, що виникла через зменшення польською стороною дозволів на транзит для українських перевізників.

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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України після візиту до Польщі керівництва МІУ та Укрзалізниці, що відбувся у минулі вихідні. Українська делегація провела зустріч з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком та взяла участь у конференції "Європа Карпат".

"Польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

А вже з 10 лютого 2022 року Укрзалізниця зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

Напрацювати конкретні рішення вдалося після виводу транзитної проблеми на рівень президентів двох країн та багатоетапних перемовин.

Досягнуті домовленості, за словам Олександра Кубракова, нарешті дозволяють перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів, що реалізуватимуться в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Йдеться про запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою, яке дозволить діставатися з однієї столиці до іншої за 4 години, електрифікацію та реконструкцію ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що є важливим транспортним коридором для наших сусідів, будівництво першої концесійної дороги Краківець — Львів — Броди — Рівне та масштабне оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин з підвищенням її до І-а категорії і модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. зокрема у Ягодині на кордоні з Польщею, яка стартує вже у 2022 році.

Нагадуємо, що заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити та побудувати в межах цієї програми 24 тисячі кілометрів доріг, у тому числі тих, що ведуть до кордонів з ЄС та використовуються для транзиту вантажів.