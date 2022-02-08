Польша существенно увеличит количество разрешений на транзит для украинских перевозчиков

Украина и Польша наработали ряд решений для выхода из транспортного кризиса, возникшего из-за уменьшения польской стороной разрешений на транзит для украинских перевозчиков.

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Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины после визита в Польшу руководства МИУ и Укрзализныци, который состоялся в минувшие выходные. Украинская делегация провела встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и приняла участие в конференции "Европа Карпат".

"Польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

А уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Польшу.

Наработать конкретные решения удалось после вывода транзитной проблемы на уровень президентов двух стран и многоэтапных переговоров.

Достигнутые договоренности, по словам Александра Кубракова, наконец-то позволяют перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов, которые будут реализовываться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Речь идет о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой, которое позволит добираться из одной столицы в другую за 4 часа, электрификацию и реконструкцию участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, который является важным транспортным коридором для наших соседей, строительстве первой концессионной дороги Краковец — Львов — Броды — Ровно и масштабном обновлении дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин с повышением ее до I-й категории, модернизации международных автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС. в частности, в Ягодине на границе с Польшей, которая стартует уже в 2022 году.

Напоминаем, что заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы к 2024 году обновить и построить в пределах этой программы 24 тысячи километров дорог, в том числе ведущих к границам с ЕС и используемых для транзита грузов.