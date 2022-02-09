RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

В Україну привезуть оригінал щоденника Пилипа Орлика

307
Пилип Орлик, виставка, Франція, МЗС, Діаріуш
У Батурині покажуть особистий щоденник Пилипа Орлика

Виставку планують провести восени 2022 року в Чернігівській області.

У батуринському Нацмузеї "Гетьманська столиця" виставлять щоденник українського гетьмана Пилипа Орлика під назвою "Діаріуш", який привезуть із Франції. Про це повідомляє МЗС України.

Наразі щоденник Орлика зберігають у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що експозиція буде організована на честь 350-річчя від дня народження Пилипа Орлика:

"Рід Орликів пов'язує Україну з Францією міцними історичними зв'язками, оскільки син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. Сподіваюся, що восени унікальний щоденник уперше за майже 300 років після створення приїде в Україну. Це буде унікальна історична подія для нашої країни", — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Діаріуш" Пилипа Орлика розповідає про кілька років життя гетьмана у вигнанні. У ньому йдеться про політичну діяльність і особисте життя гетьмана. Щоденник датується 1720-1733 роками та заслужено вважається важливим історичним джерелом XVIII століття.

Восени відбудеться виставка "Діаріуша" Пилипа Орлика

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що цього року Україну не було представлено на Венеціанському архітектурному бієнале — а це знакова подія у світовій архітектурі. Українські павільйони не вражали глядачів і експертів.