В Україну привезуть оригінал щоденника Пилипа Орлика

Виставку планують провести восени 2022 року в Чернігівській області.

У батуринському Нацмузеї "Гетьманська столиця" виставлять щоденник українського гетьмана Пилипа Орлика під назвою "Діаріуш", який привезуть із Франції. Про це повідомляє МЗС України.

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Наразі щоденник Орлика зберігають у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що експозиція буде організована на честь 350-річчя від дня народження Пилипа Орлика:

"Рід Орликів пов'язує Україну з Францією міцними історичними зв'язками, оскільки син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. Сподіваюся, що восени унікальний щоденник уперше за майже 300 років після створення приїде в Україну. Це буде унікальна історична подія для нашої країни", — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Діаріуш" Пилипа Орлика розповідає про кілька років життя гетьмана у вигнанні. У ньому йдеться про політичну діяльність і особисте життя гетьмана. Щоденник датується 1720-1733 роками та заслужено вважається важливим історичним джерелом XVIII століття.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що цього року Україну не було представлено на Венеціанському архітектурному бієнале — а це знакова подія у світовій архітектурі. Українські павільйони не вражали глядачів і експертів.