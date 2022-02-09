В Украину привезут оригинал дневника Пилипа Орлика

Выставку планируют провести осенью 2022 года в Черниговской области.

В батуринском Нацмузее "Гетманская столица" выставят дневник украинского гетмана Пилипа Орлика под названием "Диариуш", который привезут из Франции. Об этом сообщает МИД Украины.

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Сейчас дневник Орлика хранят в Министерстве Европы и заграничных дел Франции. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба акцентировал, что экспозиция будет организована в честь 350-летия со дня рождения Пилипа Орлика:

"Род Орликов связывает Украину с Францией крепкими историческими связями, поскольку сын гетмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французской дипломатии XVIII века. Надеюсь, что осенью уникальный дневник впервые за почти 300 лет после создания приедет в Украину. Это будет уникальное историческое событие для нашей страны", — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика рассказывает о нескольких годах жизни гетмана в изгнании. В нем идется о политической деятельности и личной жизни гетмана. Дневник датируется 1720-1733 годами и заслуженно считается важным историческим источником XVIII столетия.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в этом году Украине не была представлена на Венецианском архитектурном биеннале — а это знаковое событие в мировой архитектуре. Украинские павильоны не впечатляли зрителей и экспертов.