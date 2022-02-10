Киян хочуть змусити демонтувати кондиціонери та засклені балкони в центрі міста

Влада Києва планує штрафувати власників нерухомості, які псуватимуть естетичний вигляд міста.

Міська влада Києва планує заборонити вішати кондиціонери та склити балкони в центрі міста. Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.

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Мета проєкту — зробити архітектурний вигляд центру Києва привабливішим.

Заборона пошириться тільки на ті будівлі, які мають статус об'єкта культурної спадщини.

"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будівель, розташованих у центральному історичному ареалі міста Києва, які понівечили балкони та кондиціонери… Це стане першим кроком, щоб привести історичний центр та історичні будівлі до ладу", – сказав Володимир Прокопів.

Що конкретно заборонять?

Згідно з проєктом, власникам квартир, офісів та інших приміщень в історичних будинках заборонять вивішувати на фасадах системи кондиціювання повітря, "якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі". Що підпадає під позначення "псує вигляд" і хто саме оцінюватиме естетичний збиток будинкам від кондиціонерів Прокопів не повідомив.

Крім того, міська влада планує під загрозою штрафу заборонити будь-яку прибудову до балконів і лоджій на об'єктах культурної спадщини, склити їх, розширювати, змінювати їх первісний вигляд, змінювати форми вікон. Також власникам нерухомості заборонять змінювати форми та кольори віконних рам та балконних дверей.

"Власникам таких надбудов даватимуть рік на демонтаж. Потім виконавчий орган виписуватиме штраф, і "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд", – розповів заступник голови КМДА.

За словами Володимира Прокопіва фахівці, урбаністи та громадські активісти працювали над цим проєктом майже два роки.

"Архітектурний документ" вже підтримали профільні комісії Київської міськради. Незабаром його розглянуть на пленарному засіданні столичного парламенту.

Варто зазначити, що заборона змінювати фасади історичних будівель є загальноєвропейською практикою. Її мета ліквідувати "візуальний шум" у місті та підтримати привабливий естетичний вигляд.

Як раніше повідомляв Фокус, Київ та Одеса потрапили до ТОП-10 мегаполісів світу з найбільшими пробками. Згідно з рейтингом Traffic Index, за цим показником Київ посів 3 місце, а Одеса — шосте.