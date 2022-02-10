Киевлян хотят заставить демонтировать кондиционеры и застекленные балконы в центре города

Власти Киева планируют штрафовать владельцев недвижимости, которые будут портить эстетический вид города.

Городские власти Киева планируют запретить вешать кондиционеры и стеклить балконы в центре города. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Прокопив, который инициировавший соответствующий проект решения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Цель проекта — сделать архитектурный облик центра Киева более приглядным.

Запрет распространится только на те здания, которые обладают статусом объекта культурного наследия.

"Это поможет восстановить эстетический вид исторических зданий, расположенных в центральном историческом ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами…Это станет первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в порядок", – сказал Владимир Прокопив.

Что конкретно запретят?

Согласно проекту, владельцам квартир, офисов и других помещений в исторических зданиях запретят вывешивать на фасадах системы кондиционирования воздуха, "если они портят архитектурный вид исторического здания". Что подпадает под обозначение "портит вид" и кто именно будет оценивать эстетический ущерб зданиям от кондиционеров Прокопив не сообщил.

Кроме того городские власти планируют под угрозой штрафа запретить любую пристройку к балконам и лоджиям на объектах культурного наследия, стеклить их, расширять, менять их первоначальный вид, изменять формы окон. Также владельцам недвижимости запретят менять формы и цвета оконных рам и балконных дверей.

"Владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж. Затем исполнительный орган будет выписывать штраф, и "Київблагоустрій" будет возвращать зданию исторический вид", – рассказал заместитель председателя КГГА.

По словам Владимира Прокопива специалисты, урбанисты и общественные активисты работали над этим проектом почти два года.

"Архитектурный документ" уже поддержали профильные комиссии киевского горсовета. В скором времени его рассмотрят на пленарном заседании столичного парламента.

Стоит отметить, что запрет изменять фасады исторических зданий — общеевропейская практика. Ее цель состоит в ликвидации "визуального шума" в городе и в поддержании привлекательного эстетического вида.

Как ранее сообщал Фокус, Киев и Одесса попали в ТОП-10 мегаполисов мира с самыми большими пробками. Согласно рейтингу Traffic Index по этому показателю Киев занял 3 место , а Одесса шестое.