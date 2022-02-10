"Велике будівництво" Зеленського створить 60 нових залізничних платформ у Києві та області

У рамках проєкту приміського сполучення Kyiv City Eхpress у столиці та області буде створено 60 нових пасажирських платформ для 30 станцій та зупиночних пунктів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Перевізник уже оголосив тендер на розробку проєктів і до 17 лютого чекає на пропозиції від архітекторів та архітектурних бюро.

Переможцю аукціону, що відбудеться 18 лютого, належить до кінця року розробити проєктно-кошторисну документацію для таких станцій: Київ-Північна (платформи № 1, 2, 3), Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі, Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Троєщина-2, Троєщина, Почайна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, дільниця Святошин-Клавдієве – Святошин, Новобіличі, Біличі, Ірпінь, Лісова Буча, Буча, Склозаводська, Ворзель, Кічеєве, Немішаєве, Клавдієве.

"Під час розробки проєктно-кошторисної документації мають бути враховані потреби й маломобільного населення. Зокрема, встановлено пандуси, пішохідні переходи через колії та тактильну навігацію. Також мають бути передбачені турнікетні системи, інформаційні табло, камери відеоспостереження, засоби екстреного виклику допомоги та енергоефективне освітлення", — уточнили в УЗ.

З додаткових вимог, що висуваються до нових платформ, в УЗ називають: обов'язкове обладнання навісами, альтернативними джерелами енергопостачання, велопарковками та підігрівом частини платформ завширшки не менше одного метра від краю.

"Перевага має надаватися матеріалам та конструкціям вітчизняного виробництва", — додали в Укрзалізниці.

Проєкт Kyiv City Express, що реалізується в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", націлений на створення комфортного сполучення між столицею та містами-супутниками. Це має стати альтернативою автомобільному транспорту та зменшити трафік на дорогах Києва.

Аналогічні проєкти планується реалізувати також у Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо, проєкт створення нової української залізниці у складі "Великого будівництва" передбачає також електрифікацію 500 км колій, оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів, відкриття нових швидкісних маршрутів. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.