"Большая стройка" Зеленского создаст 60 новых железнодорожных платформ в Киеве и области

В рамках проекта пригородного сообщения Kyiv City Eхpress в столице и области будут созданы 60 новых пассажирских платформ для 30 станций и остановочных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Перевозчик уже объявил тендер на разработку проектов и до 17 февраля ждет предложений от архитекторов и архитектурных бюро.

Победителю аукциона, который пройдет 18 февраля, предстоит в течение года разработать проектно-сметную документацию для следующих станций: Киев-Северная (платформы № 1, 2, 3), Протасов Яр, Киев-Демеевский, Выдубичи, Левый Берег, Дарница, Русановка, Левобережная, Киев-Днепровский, Троещина-2, Троещина, Почайная, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовская, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, участок Святошин-Клавдиево – Святошино, Новобеличи, Беличи, Ирпень, Лесная Буча, Буча, Стеклозаводская, Ворзель, Кичеево, Немешаево и Клавдиево.

"При разработке проектно-сметной документации должны быть учтены потребности в том числе маломобильного населения. В частности, установлены пандусы, пешеходные переходы через рельсы и тактильная навигация. Также предусмотрены турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение", — уточнили в УЗ.

Из дополнительных требований, предъявляемых к новым платформам, в УЗ называют: обязательное оборудование навесами, альтернативными источниками энергоснабжения, велопарковками и подогревом части платформ шириной не менее одного метра от края.

"Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства", — добавили в Укрзализныце.

Проект Kyiv City Express, реализуемый в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", нацелен на создание комфортного сообщения между столицей и городами-спутниками. Это должно стать альтернативой автомобильному транспорту и уменьшить трафик на дорогах Киева.

Аналогичные проекты планируется реализовать также в Харькове и Днепре.

Напомним, проект создания новой украинской железной дороги в составе "Большой стройки" предусматривает также электрификацию 500 км путей, обновление парка грузовых и пассажирских вагонов, открытие новых скоростных маршрутов. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.